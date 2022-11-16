TÜRKİYE ERMENİ PATRİĞİ TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLERİ ANDI

Beyoğlu Belediyesi tarafından 16 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenlenen “Birlik ve Beraberlik Yürüyüş”ne Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni temsilen Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi din görevlisi Rahip Şnorhk Donigyan ile Taksim Surp Harutyun Kilisesi Din görevlisi Peder Zakar Koparyan katılmışlardır.

Aynı gün sabah saatlerinde Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II Hazretleri terör saldırısında hayatını kaybedenleri, olayın yaşandığı alana karanfil bırakarak andı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad