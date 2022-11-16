“Turkish Shakira yerine Suzet markasını yaratabilmeyi istiyorum”

Bir gün Instagram Reels ile tanıdım Suzet´i. Videoyu görür görmez, star kumaşı var, kimse keşfetmeden ilk radyo ve gazete röportajını ben yapmalıyım dedim. Hemen yazdım, anında döndü. Bir yıl evvel, Endüstri Radyo´da uzmanlık alanı olan turizm ve rehberliği üzerine bol bol konuştuk. O günden sonra sanat alanında da varlığını göstermeye başladı ve artık sıra gazete röportajında. Bana sözü var. Bir gün dünya turnesine sahne aldığında beni sahneye çıkaracak. İddialı cümleler ancak sahnede izlerseniz Shakira´dan, Jennifer Lopez´den eksiği yok, hatta lisan fazlası bile var. Bence Türkiye, Linet gibi bir müzik markası daha kazandı. O zaman Kulüp dizisinde kapıyı açan Suzet Baycu´yu yakından tanıyalım. Bakalım ona hangi kapılar açılacak ileride.

Cüneyt DİRİCAN

Suzet kimdir; hayat felsefesi, zevkleri, hayalleri nelerdir?

Suzet, yaşamayı seven, hayata mümkün olduğunca pozitif bakan, zaman zaman düşse de bir an önce ayağa kalkmaya çalışan biri. Şarkı söylemek, oyunculuk yapmak, dans etmek ve gezmek hayattaki en büyük tutkuları arasında. Turizm rehberliği yapıp aynı zamanda da şarkıcılık, oyunculuk mesleğini icra etmekte. En büyük hayali, çok büyük arenalarda milyonlara konser vermek ve şarkılarının tek bir ağızdan milyonlarca söylenmesi. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan Suzet, okul yıllarından beri müzik gruplarında solistlik yaptı, tiyatro, dizi ve reklamlarda oyuncu olarak yer aldı.

GEZGİN SUZET

81 ülkeyi gezmek, dile kolay… Hayatım yollarda geçti diyebilir misin?

Rehberliğe başladığım zamanlar yılın neredeyse 250 gününü farklı destinasyonlarda, insanlara gezdirerek geçiriyordum. Gerçekten de hayatım yollarda geçiyordu. Gezdirmediğim zamanlarda da kendim çantamı sırtıma takıp geziyordum. Uzun uçak yolculukları, hatta Brezilya’dan dönüp ertesi gün Yeni Zelanda’ya uçmak gibi maceralı yolculuklarım da oldu.

Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?

Okumak mutlaka gerekli, gitmeden araştırmak özellikle çok faydalı ama gezmek insanın ufkunu inanılmaz geliştiriyor. Her şeyi yerinde görüyorsunuz, o nedenle cevabım çok gezen olacaktır.

Beş lisan var biliyorsun. Ladino da biliyor musun? Bir cümle söyler misin?

Ladino biliyorum tabii. El vapor esta yanaşeyando a la iskele. Bunu herkessss bilir…

Dünya Âlem Geziyorum fikri nasıl oluştu?

Yakın bir arkadaşım bir gün dedi ki, “Bize anlattıklarını neden video çekip anlatmıyorsun?” Olur mu ki acaba, nasıl olur ki derken videolar çekmeye başladım. İlk videoları başka bir Instagram kanalımdan yayınladım sonra sadece gezilerimi anlatan bir kanal açmaya karar verdim; adını da ‘Dünya Âlem Geziyorum’ koydum.

En sevdiğin mutfak hangisi?

İspanyol mutfağı benim bir numaram.

Suzet hangi yemekleri en güzel yapar?

Bu soruyu cevaplamak çok zor çünkü yemek yapmaya pek vaktim olmuyor. Çok da bildiğimi söyleyemem ama kapuska ve mercimek en iyi yaptığım yemekler diyebilirim.

En çok etkilendiğin şehirler veya turistik bölgeler hangileri?

Hindistan, Nepal ve Mynmar… Buralardaki insanlar, yaşamları, bakışları, günümüzden çok uzun yıllar geride yaşıyormuş gibi film sahnelerine benzettiğim hayatları ve yaşam koşulları beni çok etkiliyor. Ancak şehrin güzelliği olarak konuşacaksak; Barcelona, Rio, Sydney, Stockholm, Kyoto, Berlin gibi şehirleri sayarım…

Şu ülkeye gidemedim, mutlaka gitmek isterim dediğin bir yer var mı?

Peru – Bolivya – Venezüella henüz gitmediğim ve gitmek istediğim yerler arasında.

SAHNEDEKİ SUZET

Yedinci şarkın da çıktı, sahne hayatı nasıl gidiyor?

Evet, yedinci şarkımın çıkmasından sonra konserler de başladı. Öncesinde özel geceler ve organizasyonlarda sahne aldım. Hatta yurt dışında bazı gecelerde farklı grupların sahnelerine konuk oldum ancak profesyonel anlamda sahne yaz sonu başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Önce her aya bir konser koyarak başladık. Şimdilerde sekizinci şarkımın hazırlıklarını yapıyoruz ancak önümüzdeki ay yine farklı mekanlarda konserler vermeye devam edeceğim. Sahne gerçekten çok büyülü bir yer. Sahne yapmaya başladığınızda “Bir sonraki ne zaman, hadi yine yine” diyorsun, sahnede inanılmaz bir adrenalin salgılıyor insan ve o cesaretle her şeyi yaparım diyor…

Sosyal medya fenomenliği mi sanat dünyası fenomenliği mi?

Gezgin fenomen olmak da harika bir şey, olabilse ikisi de olsun isterim. Gezgin şarkıcı gibi. Turneye gittiğim yerleri videolarımda anlatmak sonra da konserlerimi paylaşmak, konserlerde dinleyicilerle buluşmak gerçekten muhteşem bir şey olur.

Sahnede Shakira ile Dua Lipa arasında bir yerdesin, sen kim olmak isterdin?

İkisi de çok beğendiğim şarkıcılar. Beni konumlandırdığın yer için öncelikle sana teşekkür ederim. Onları verdiğin örnek gibi ben de kendime has Suzet olmak isterim, bir gün birilerine aynı soru benim de adım kullanılarak sorulsun isterim. Turkish Shakira, JLO, Dua Lipa yerine marka Suzet olabilmeyi diliyorum.

Sahnede hem eğleniyor hem eğlendiriyorsun, repertuvarın da geniş; hazırlık ne kadar sürdü?

Çok teşekkür ederim, sahnede gerçekten çok eğleniyorum. Bunun sizlere de geçebilmesine gerçekten çok sevindim çünkü amacım eğlenmek ve eğlendirmek. Sahneye çıktığım yerin kapısından giren insanların oradan çıkana kadar içinde oldukları ana konsantre olmaları, günün stresini unutmaları ve insanlara kapıdan çıkarken iyi ki geldik, yine gelelim dedirtebilmek. Bu sebeple en çok eğlendiğim şarkıları seçtim. Hazırlık 4-5 ay kadar sürdü.

Sahne, müzik ve oyunculuk için eğitim aldın mı, yoksa sesin dâhil hepsi doğal yetenek mi?

Yıllardır değerli hocalardan şan dersleri alıyorum. Oyunculuk eğitimim Londra’da başladı. Sonra burada Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları ve İstanbul Halk Tiyatrosu’nda devam ettim; ayrıca oyunculuk ve kamera önü oyunculuk atölyelerine katıldım. Sahne nasıl yapılır kısmı ise gözlem ve tamamen içimdeki heyecanın ve tutkunun dışa vurumu olarak ortaya çıktı. Eğitimlerim devam ediyor, sonuçta sahne de kilometre işi; sahne yaptıkça gelişiyor, daha da iyiye gidiyorsun.

Kiminle birlikte sahnede olmak isterdin? Hangi şarkıyı söylemek isterdin?

Türklerden Ezhel ve onunla Bul Beni’yi söylemek isterdim. Yabancılardan JLO, Shakira, Anitta, Maluma ya da Tini, reguetonlardan birini beraber söylemek isterdim.

KAMERA ÖNÜNDEKİ SUZET

Hem oyuncu hem şarkı olmaz denir, sen ne dersin?

Kesinlikle katılmıyorum. Neden olmazmış? İnsan isterse, imkânı da varsa elinden gelen her şeyi yapabilir ve her şey olabilir bence. Koyduğu efora bağlı olarak başarılı ya da başarısız olur belki ama ben bunu biraz tembellikten uydurduklarını düşünüyorum. Kaldı ki çok iyi oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı ya da çok iyi şarkı söyleyen bir sürü kişi de sayabiliriz, ben de onlardan biri neden olmayayım…

Kulüp dizisinde ufak ama etkili bir rolün vardı. Kapıyı açarken gerçekte ne düşündün?

Ne düşündüm biliyor musun? Bu rolün ve o sahnenin bana başka kapılar açacağını… Ve bana sorarsan öyle de oldu…

Reklamlarda da yer alıyorsun, Suzet markasının reklamı olsa motton ve mesajın ne olurdu?

Markamın bir parfüm olmasını isterdim… Güvenli alanda saklanma, görünür olmaya cesaret et…

Suzet bir filmde başrol oynasaydı hangi film olurdu?

Scarlett Johansson, Morgan Freeman ile Lucy filmi olurdu. 2014 yılı yapımı Luc Besson filminde Lucy olmak isterdim.

Yeni şarkılar, dizi, film, farklı projeler var mı?

Olmaz mı… Durmak yok, yola devam. Daima yenilikler peşindeyim. Yeni sözler yazıyorum. Söz yazarı ve besteci arkadaşlarımın şarkılarını takipteyim; sevebileceğim bir şarkı olduğunu düşündüklerinde zaten hemen gönderiyorlar. Yani devamlı arayıştayım. Nak Nak’ın ful İspanyolcasını yaptım, yakında onu yayınlayacağım; ayrıca yine hareketli bir şarkı daha var o da çok yakında çıkacak. Çalıştığım iki ayrı menajer var, oyunculuk ve şarkıcı menajerleri. Devamlı projelere sunumlar yapıyoruz, her an yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkabilirim.

Bir gün yurt dışı turnelerin, stat konserlerin olursa hangi şarkınla ve sözle başlardın?

Bu güzel soru için teşekkür ederim ve bu sorunun realiteye dönüşmesi için de evrene güzel enerjiler yollayarak sorunu cevaplıyorum J Nak Nak ile başlardım. Diğer şarkılarımı da çok seviyorum ama tarz olarak kendimi bulmaya başladığım şarkı bu olduğu için bunu seçerdim. Söze ise “Hayaldi gerçek oldu, burada olmak çok güzel” diye başlarım; gideceğim ülkenin dilinde bunu söylerim tabii, dilini bilmediğim bir ülke bile olsa, bu cümlenin tercümesini öğrenip söylerim.

İlk turne ve uluslararası konser hangi ülkede, şehirde olsun isterdin?

İspanya ya da Almanya. Almanya’da Berlin çünkü çok Türk var ve şarkıları anlar, eşlik ederler ama aynı zamanda İspanya Barcelona, çünkü müziğimi de kendimi de Latin halklarına çok yakın buluyorum.

‘Yasak Da Olsa’, ‘Nak Nak’ hit parçaların. Şarkılarını sahnede erkek veya kadın kim seslendirsin isterdin?

Herkes. Benim şarkılarımda cinsiyet ayrımı yok. Her ne kadar bir kadın erkeğe söylüyor şeklinde olsa da beğenen herkesin söylemesini isterim.

Yabancı dilde albüm çalışmaların, projelerin var mı?

Nak Nak’ın ful İspanyolcasını yaptım ve yakında yayınlayacağım. Şimdilik yabancı dilde başka şarkı projem yok ama yine olur, çünkü özellikle İspanyolca, İngilizce ve Portekizce şarkı söylemeyi de en az Türkçe kadar çok seviyorum.

Yabancı takipçilerinin şarkılarınla ilgili tepkileri nasıl?

Çok iyi, yabancıların çoğu İspanyolca ve Portekizce konuşulan ülkelerden ve büyük bir kısmı da benimle Türkiye’de tur yapmış misafirlerden oluşuyor. Bir zaman onları gezdiren kişinin şarkılarını dinlemek, kliplerini izlemek onlara büyük keyif veriyor anladığım çünkü çok güzel yorumlar yazıyor, beni paylaşıyorlar, şarkılarımı çalıp videolar yüklüyorlar falan. Çok gurur verici bir durum bu.

Spotify, Youtube gibi sosyal medya platformlarında seni nasıl takip edebiliriz? Şalom okurlarına son olarak ne söylemek istersin?

Suzet yazarak her iki platformda da şarkılarıma ve kanallarıma ulaşabilirler. Instagram @suzetmusic ve @dunya_alem_geziyorum adreslerimi takip edebilirler.

Şalom gazetesi, Ulus Özel Musevi Lisesi’nde okurken aldığım tiyatro bursu ile İngiltere’ye gittiğim zaman da bana destek olduğunu göstermişti. Girişimci, çalışkan insanların hep yanında olduğu için gazeteye ve cemaatimize teşekkür ediyorum.

Sahneye çıktığım gecelerde okuyucularımızı da yanımda görmekten büyük mutluluk duyacağım, çünkü unutmayın bir kişinin desteği bile çok ama çok önemli.

Okuyucularımıza şunu söylemek istiyorum… Hayallerinizin peşinden gidin… Hiçbir şey için asla geç değildir, ne yapmak istiyorsanız yapın, kimseye aldırış etmeden, şevkinizi kırmalarına izin vermeden yolunuza devam edin; yapamazsın, senden olmaz diyenlere inat asla vazgeçmeyin… Bu yol sizin, bu hayat sizin, bu hayal sizin… Bunu kimsenin sizden almasına izin vermeyin, adım atmak cesaret ister, bu sizde varsa kimse sizi tutamaz…

https://www.salom.com.tr/haber/123804/turkish-shakira-yerine-suzet-markasini-yaratabilmeyi-istiyorum