Seyit Rıza ve Dersim Katliamı’nda hayatını kaybedenler Adana’da anıldı

Adana’da idam edilen Seyit Rıza ve yoldaşları ile Dersim katliamında yaşamını yitirenler anıldı.

Adana Dersimliler Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 15 Kasım 1937’de idam edilen Seyit Rıza ve yoldaşları ile Dersim katliamında yaşamını yitirenleri 85’inci yılında andı. Anmaya Adana’da bulunan demokratik kitle örgütleri ile çeşitli siyasi partiler de katıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Zeroğlu, doğum günü dolayısıyla Sinan Cemgil, ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla Ege Bagatur ve Ahmet Kaya’yı da andı. 1938’de katliamın Cumhuriyet döneminde başladığını ifade eden Zeroğlu, “Çocukların sopa ile öldürülmesi, kadınların süngü ile deşildiğini biliyoruz. Günümüzde bununla ilgili araştırmalar var. Bugün burada birlik, beraberlik kardeşlik adına yapıyoruz. İstiklal’de gelişen patlama gibi provokatif eylemlere karşı insanların örgütlülük içinde birlik olması gerekiyor” dedi.

“KATLİAM, DERSİM HALKI TEK TİPLEŞMEYE KARŞI OLDUĞU İÇİN YAPILDI”

Katliamının tek tipleştirme politikasına Dersim halkı karşı çıktığı için gerçekleştiğini anlatan Yaşar Gökoğlu, katliamı anmanın anlamının bugün de “Tek vatan, tek millet, tek bayrak” diye devam ettirilen politikanın karşısında olmak olduğunu belirterek “Demokrasi, barış, özgürlük isteyenler bu tek tipleştirmeye çarşı çıkıyor” dedi.

Türkleştirme politikası sonucu Anadolu’da farklı halklardan insanların Türklükle bir bağ kurmaya çalıştığını ifade eden Gökoğlu, “Eğer bir coğrafyada siz eğitimi, okumayı, bir diploma sahibi olmayı tek tipleşmeye bağlarsanız, sadece Türkçe eğitim yapan okullara gitmeye bağlarsanız sonuç bu olur. Ama sadece eğitimle açıklanamaz. Bunun bir de zor tarafı var. 1,5 milyon insan sadece Ermeni olduğu için katledildi. Herkesi Türk olmaya zorunlu tutular. 1938 Dersim’de olan biten bu tek tipleşmeyi Dersim coğrafyasında yaşayan insanların kabul etmemesidir” diye konuştu. Dersim Katliamı tektipleştirmenin bir sonucu olduğunu dile getiren Gökoğlu, “Bugünkü iktidar sahipleri bu politikayı ‘tek vatan, tek millet, tek bayrak’ diye devam ettiriyorlar. Bu anmaya katılmak bu anlayışa karşı çıkmaktır. Demokrasi, barış, özgürlük isteyenler bu tek tipleştirmeye çarşı çıkıyor” dedi.

İHD MYK Üyesi Yasemin Dora Şeker, katliamının asimilasyon politikaları ile alakalı olduğunu belirterek direnebilecek olanların da önüne geçmek için yapıldığını belirterek “Onların direncini unutmadan onları anmamız gerekir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/474849/seyit-riza-ve-dersim-katliaminda-hayatini-kaybedenler-adanada-anildi