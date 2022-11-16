İstiklal Caddesi’nde teröre karşı yürüyüş

İstiklal Caddesinde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısına tepki olarak ‘İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü’ düzenlendi. Galatasaray Meydanı’ndan saldırının olduğu noktaya gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar tepkisini ortaya koydu

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesinde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısına tepki olarak İstiklal Bizim Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenledi.

Galatasaray Meydanından saldırının gerçekleştiği noktaya gerçekleştirilen yürüyüşte 40 farklı ülkenin başkonsolosları, dini cemaat liderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar teröre karşı tepkisini ortaya koydu. Konsolosluklar ve dini cemaat liderleri terörü kınayarak birlik mesajı verdi.

“TERÖRÜN DİNİ, MEZHEBİ, IRKI VE CİNSİYETİ YOK”

Saldırının gerçekleştiği yerde açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi;

*Acı günler yaşıyoruz. Acımızı paylaşan bütün dini cemaatlerin liderlerine teşekkür ediyoruz. Burada baş konsolosluklarımız var, taziyelerini sunmak üzere olay yerinde bulunuyoruz.

*Birlikte olduğumuzu ve hiç kimsenin bu birlik ve beraberliği bozamayacağını buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Terörün dini, mezhebi, ırkı, cinsiyeti yok. Nereden, kimden gelirse gelsin terörü hep birlikte lanetlemek üzere buradayız.

*Dileriz bu son olur ve bir daha bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde terör eylemlerine şahit olmayız. Bu duruş terör eylemlerine ve teröristlere karşı, her türlü terör örgütüne karşı bir duruştur.

*İstiklal Caddesi’ndeyiz. Bu caddenin ismi bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal mücadelemizin ismini taşıdığı için ayrı bir öneme sahip. Yapılan saldırı istiklalimize, birliğimize ve beraberliğimizedir, kalleşçedir ve şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.

“HİÇBİR ANNE HİÇBİR ÇOCUK YETİM KALMASIN”

Yıldızın ardından söz alan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, “Bu güzel yavrulara bakıyorum sanki bizlere neden diye soruyor. Ben kelime bulamıyorum. Küçükken rahmetli babam ve annemle bu caddede gezerken neşe doluydu. Ama maalesef bu çok feci olay bizi çok üzdü. Tanrıya duam ve temennim bir daha böyle bir terörün olmaması. Hiçbir anne hiçbir çocuk yetim kalmasın. Bu çocuklar bizlere cennetten dua edecek. O saf kalpli kızlar, çocuklar Tanrıya diyecek; Tanrım artık bu dünyaya barış, birlik ve güzellik dilerim. İnşallah bu da son olur bütün dünyada, bu terör olayları son bulur” diye konuştu.

“CENAB-I HAK BİRLİĞİMİZE VE DİRLİĞİMİZE GÖZ DİKENLERE FIRSAT VERMESİN”

Beyoğlu ilçe müftüsü Mehmet İzci ise “Birkaç gün önce menfur bir olayla yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede olan, hastaneden çıkmış kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Bundan sonraki hayatlarında da Cenab-ı Hak kötü gün göstermesin diliyorum. Başkanımızın da söylediği gibi terörün dini yok. Diyanet işleri başkanlığımız hem hutbeler de hem de vaazlarında bunu defalarca vurguluyor. Çünkü Kuran-ı Kerimde de Cenab-ı hak Bir insanın canına kasteden bütün insanlığın canına kastetmiştir. Bir insanı yaşatmakta bütün insanlığı yaşatmak gibidir buyuruyor. O yüzden başka vatan da yok başka ülke yok. Ben terörü kınıyorum, lanetliyorum. Bütün halkımızı buradan birlik ve beraberlik olmaya davet ediyorum. Cenab-ı hak birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin” dedi.

“DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Türkiye Ermeni Patriği Şnork Donikyan ise “Bu saldırı birçok insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuş, maddi hasar meydana gelmiş ve infial yaratmıştır. Şahsım ve toplumum adına, bu saldırıdan etkilenen herkes ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, şehit olan vatandaşların ailelerin baş sağlığı diliyor, onların ruhları ve yaralı olanların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Herkesin barış, huzur ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için, Allahtan Türkiye’ye, Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz şeklinde” konuştu.

“BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUM”

Arnavutluk Cumhuriyeti Başkonsolosu Blerta Kadzadej, “Bu hain saldırıya gerçekten çok üzüldüm. Kendim ve ülkem adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyorum” dedi. (DHA)

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/istiklal-caddesinde-terore-karsi-yuruyus-7483582/