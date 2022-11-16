Ermenistan’a turist akını: 10 ayda 1.4 milyon yolcu

Bu yılın ilk 10 aylık verilerine göre Ermenistan’ı yaklaşık 1,4 milyon turist ziyaret etti.

İstatistik komitesinin verilerine göre, toplam turist sayısının yaklaşık yüzde 46’sı Rusya’dan geldi. İkinci sırada, bu yıl İran’ı geride bırakan Gürcistan var. Toplam turist sayısının yüzde 8’i Gürcistan’dan, yüzde 7’si İran’dan Ermenistan’ı ziyaret etti.

En büyük turist akışının Ağustos ayında kaydedilmesi dikkat çekicidir. Ağustos’ta 135 bini Rus olmak üzere 261 bin 834 turist geldi. Eylül’de 97 bin Ekim’de ise 76 bin Rus turist Ermenistan’a gelmişti.

Hatırlanacağı üzere bu yılın ilk 6 ayında Ermenistan’a geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat fazla olan 588 bin 731 turist gelmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/16/Ermenistan-turist/239817