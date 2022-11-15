Unutmuyoruz, hatırlıyoruz, hatırlayacağız

2003 yılının 15 Kasım tarihinde Şişli Beth İsrael ve Şişhane Neve Şalom Sinagogları´na yönelik eş zamanlı gerçekleşen terör saldırısında yaşamını kaybedenleri 14 Kasım pazartesi günü bir kez daha aynı keder ve hüzünle andık.

Alper Palti & Elda Sasun

Ortaköy Etz Hahayim Sinagogunda, saldırıda yaşamlarını kaybeden dindaşlarımız Anna Rubinstein, Annette Rubinstein Talu, Avram Varol, Berta Özdoğan, İsrael Yoel Ülçer ve Yona Romano için düzenlenen anma töreninde, bir konuşma yapan Neve Şalom Vakfı Başkanı Yusuf Kohen, ‘‘Bugün derin bir üzüntü içindeyiz. Bugün cemaatimize yapılan acımasızca saldırının 19. yılını anmak için toplandık. Amaçları sadece dua etmek olan masum dindaşlarımız, komşularımız, çalışma arkadaşlarımız ve yoldan geçen vatandaşlar, o büyük patlamada yaşamlarını kaybetmişlerdi. Hayatta bazen anılar kelimelerle ifade edilemez ve unutulamaz. O gün yaşananlar işte o anlardan biriydi. Cemaatimizi ve bizleri derinden sarsan bu acının üzerinden yıllar geçse de kalbimiz hala ilk günkü gibi buruk, üzüntümüz ilk günkü gibi taze, bir yanımız ise hep eksik.

Yoel Kohen Ülçer artık aramızda değil ama arkasında hikayelerini sürdürebilecek insanlar bıraktı. Hayatı pahasına yaptıklarını asla unutmayacağız. Erdeminle, soylu ve gururla hep kalbimizde olmaya devam edeceksin. Gülüşünü, enerjini hep yaşatacağız. Sevgili Anette Rubinstein Talu, henüz daha 8 yaşındayken güle oynaya geldiğin duanın o gün senin için son dua olacağını kim bilebilirdi? Bir insan dua etmeye giderken neden melek olurdu? Sevgili Anette, o güzel ismin bu cemaat için adeta bir sembol olarak kalacak. Gülüşün, bu dünyayı kötülemeye çalışanlara en güzel karşılık olacak. Seni daima kalbimizde anacağız. O gün, hayatını kaybeden Berta Özdoğan’ı, Avram Varol’u, Yona Romano’yu, Anette ile kol kola gelen anneannesi Anna Rubinstein, sizleri saygı ve sevgiyle anıyoruz, özlüyoruz. Hatırlayan bir topluluk, tarihi tekerrürden kurtaramaz ama bir kötülüğü hatırlayarak ve anarak tekrarlanmasını durdurabilir. Bu nedenle yaşanılanları nesilden nesile aktarmamız ve unutturmamamız gerektiğine inanıyorum. Bunu başarabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kurbanların anısına yakılan anma mumundan önce Hahambaşı Rav Haleva:

“Şu anda bu mumu Neve Şalom ve Şişli sinagoglarında mübarek Şabat günü ibadeti sırasında melun şerirler tarafından katledilen kardeşlerimizin ruhlarının selameti için yakıyor, Yüce Tanrı’nın ruhlarını rahatta erdirerek yaşam kaynağına almasını diliyoruz. Bu haince saldırıda görevleri başındayken yaşamlarını yitiren polis memuru, gözetim görevlileri ve tüm masum vatandaşlarımızı Tanrı’nın rahmetine emanet ediyor, onları cennetine kavuşturmanı diliyoruz. Ruhları şad olsun. Merhameti sonsuz olan ve yaşayan herkesin canı üzerinde hâkimiyeti mutlak olan Yüce Tanrım; dün Beyoğlu İstiklal caddesinde menfur katiller tarafından gerçekleştirilen patlamada yaşamlarını yitirenleri canları merhametinle sarmala, yaralananlara da acil şifalar ihsan eyle. Amen diyoruz’’ sözlerini ekledi.

Dindaşlarımız dışında hayatını kaybedenler adına Emin Yakupoğlu’nun eşi Nurten Yakupoğlu oğluyla birlikte mum yakmaya davet edildi.

Mum yakma töreninin ardından Arvit ve Minha yapıldı.

https://www.salom.com.tr/haber/123795/unutmuyoruz-hatirliyoruz-hatirlayacagiz