Patrik Sahak II: ”Bizim İnsanlığımızı Kurtarmamız Lazım”￼￼

Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve Getronagan Lisesi Sevgi Sofrası, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, riyasetindeki Kutsal Sunu Ayini (Surp Badarak) ile kutlandı.

Kumkapı Patriklik Merkez Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde 13 Kasım Pazar günü, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II’nin riyaset ettiği ayinle, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve Getronagan Lisesi yıllık “Madağ”ı (Sevgi Sofrası) kutlandı.

Peder Şirvan Mürzyan eli ile sunulan Surp Badarak’ta Diyakos, astdiyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. Günün için okuma parçasını, kıdemli okuyucu Can Evyapan okurken, Kutsal Kase’yi Diyakos Artun Tekiroğlu getirdi.

Patrik Kadasetli Sahak II. Patrikhane’den çıkıp kiliseye gelirken kendisine Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Ebeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik ettiler. Ruhani odasında bir süre yöneticiler ile görüşen Patrik Hazretleri daha sonra Kilise’ye geçerek ayine riyaset etti.



Rahip Kasbar Garabedyan, Galata Kilisesi Vakfı yöneticileri, Getronagan Lisesi müdürü Silva Kuyumcuyan, öğretmenler, öğrenciler, bazı Ermeni Vakıf başkanları, yöneticileri, hayırseverler ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, Feriköy Vartanants Kilisesi Korosu üyeleri, Lusi Kahvecioğlu’nun orgu eşliğinde ve şefleri Sibil Arsenyan yönetiminde seslendirdiler.



Surp Badarak sırasında toplu tövbeyi Kilisenin din görevlisi Rahip Kasbar Garabedyan yaptırdı. Daha sonra Komünyon (Hağortutyun) dağıtımına geçildi. Surp Badarak’ın ardından Patrik Hazretleri Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Türkçe vaazından bazı bölümler şöyle;

”Bizim gerçekten bu savaşların kökenini anlamamız lazım, çünkü eğer anlamazsak, hem kendi küçük hayatımızda hem de büyük hayatımızda sürdürmeye devam ederiz. İlk savaş, ilk cinayet, Kutsal Kitap’ta Habil ile Kayen arasında gerçekleşti. Daha sonra Tanrı Kayen’e kardeşini soruyor, o da cevap olarak “ben kardeşimin bekçisi miyim” diyor. Dünyadaki bütün kötülükler bu sözle başladı ve halen devam ediyor. Ben kardeşimin bekçisi miyim? Cevabın ne? Cevabını söyle, kim olduğunu söyliyeyim sana. Ben kardeşimin bekçisi miyim? Evet kardeşimin bekçisiyim. Büyüklerimin, küçüklerimin, gördüklerimin, görmediklerimin, görmeyeceğim torunlarımın bekçisiyim ben. Başkaları benim bekçim oldu. Başkaları benim için bu kiliseyi bıraktı. Okullarımızı, Ermeniliği, Hristiyanlığı bıraktı. Başkaları bana iyiyi, güzeli doğruyu öğretti. Elbette ki ben de başkalarının bekçisi olacağım. İşte bu duygu bizi insanlaştırır, dünyayı güzelleştirir. Bizi biz yapar. Tanrı’nın görmek istediği, Tanrıya benzeyen yaratıklara dönüşürüz. Bizim insanlığımızı kurtarmamız lazım. Garip bir şekilde, senin insanlığını yanındaki kişi kurtaracak. Onlar sana insanlığı geri verecek, senin ona verdiklerinle sen insan olacaksın, hayata katkınla beraber sen insanlaşacaksın, onun için başkalarına muhtaçsın, mükemmelleşmek için. En büyük değer insandır, insanı kaybetmeyelim, yaşatalım. Bu bizim insanlığımız ve bunu yapanlar anılmışlar, isimleri için anıtlar dikilmiş, tarih kitaplarına geçmişler. Ama bizim daha iyi bir yolumuz var, her kim kardeşini hatırlarsa ismi hayat kitabına yazılacak, hatırlanacak. Evet sevgili kardeşlerim Tanrı sizinle olsun.”

Vaazların ardından Patrik Hazretleri, ruhaniler, diyakoslar, okuyucular ve inanlılar kortej halinde Getronagan Lisesi’nin kuruluşunu sağlayan, dönemin patriği müteveffa Nerses Varjabedyan’ın kabri başına geldiler. Burada önce Patrik Hazretleri tarafından Getronagan Lisesi ve Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin Madağı Kutsandı, ardından başta müteveffa Patrik Nerses, vefatının 40.günü olan hayırsever Raffi Bozacıyan olmak üzere tüm Rab’de uyuyanlar için Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) duaları okundu. Patrik Hazretleri’nin kutsaması ile tören son buldu.



Kilise töreninin ardından Ğazaz Harutyun Amira Bezciyan salonunda Getronagan Lisesi’nin “Sevgi Sofrası”na geçildi. Burada da katılım oldukça fazlaydı. Patrik Hazretleri’nin salona gelişi ve yemek duası ile başlayan Madağ’da, katılanlar samimi ortamda bolca sohbet etme fırsatı buldular.

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