Papa Françesko: Göçmenlerin Sorumluluğu Paylaşılmalı￼￼

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan devlet başkanı Papa Françesko, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göçmenlerin kabulü konusunda sorumluluğunu paylaşmaları çağrısında bulunurken, bu insanların geldikleri ülkelere geri gönderilmemelerini istedi.

Bu arada İtalya, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Geo Barents gemisindeki 572 düzensiz göçmenden sadece 357’sinin karaya çıkmasına izin verdi.

İtalya’da aşırı sağcı hükümetle, göçmenlerin ülkeye kabulü konusunda sivil toplum kuruluşları arasında gerginlik tırmanırken, Papa Francis Bahreyn’den Vatikan’a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamayla, AB üyesi ülkelere önemli mesajlar verdi.

Papa, “Avrupa Birliği işbirliği ve yardım politikası benimsemeli. Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve İspanya’yı kıyılarına gelen tüm göçmenlerin sorumluluğuyla baş başa bırakmamalı.” dedi.

Göçmen yükünün eşit bir şekilde paylaşılması gerektiğini savunan Papa Françesko, “AB’nin her hükümeti, kaç göçmen alabileceği konusunda anlaşmalı. Göç politikası tüm ülkeler tarafından kabul edilmeli. Bir uzlaşı olmadan göçmen politikası oluşturulamaz” ifadesini kullandı.

Bu arada İtalya’da yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Papa Françesko’ya bu açıklamasından dolayı teşekkür ederek, Katolik liderin açıklamasını “akıl ve irfan dolu bir konuşma”olarak tanımladı.

Salvini yaptığı yazılı açıklamada, “İtalya bütün göçmenleri alamaz ve İtalya bu konuda tek başına bırakılmamalı” dedi.

İtalya’nın, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Geo Barents gemisindeki 572 düzensiz göçmenden sadece 357’sinin karaya çıkmasına izin verdi.

Akdeniz’de son haftalarda yaptığı operasyonlarla göçmenleri kurtaran ve bu insanların tahliyesi için açık denizde günlerce İtalya’dan güvenli liman tayin etmesini bekleyen Geo Barents gemisinin Katanya Limanı’na gelmesine izin verildi.

Akdeniz’deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz’in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK’ler, Avrupalı devletlerin “güvenli liman” vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük yaşıyor.

Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (Euro News)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-gocmenlerin-sorumlulugu-paylasilmali/