Ermenistan, Rusya’dan tazminat talep eden BM’in tasarısında çekimser kaldı

BM Genel Kurulu Ukrayna lehine Rusya’dan Ukrayna topraklarını işgal ettikten sonra gelen zararlar için tazminat talep eden yasa tasarısını onayladı.

Ermenistan, sözkonusu yasa tasarısında çekimser kaldı.

Oylamada 94 ülke lehine, 13 aleyhine, 73 ülke ise çekimser kaldı. BBC’ye göre Azerbaycan dahil 11 ülke oylamaya hiç katılmadı.

Belarus, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin, Küba, Kuzey Kore, Eritre, Etiyopya, İran, Mali, Rusya, Suriye ve Zimbabve yasa tasarısının aleyhine oy kullandı.

Türkiye ve Gürcistan, tazminatın lehine oy kullandı. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Sırbistan da çekimser kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/15/Ermenistan-Rusya-BM/239800