Ermeni futbol yıldızı, Papa Franciscus’a formasını hediye etti (Foto, Video)

Vatican News’un bildirdiğine göre Ermenistan Millî Futbol Takımı’nın eski orta saha oyuncusu ve İnter’in futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Papa Francis ile görüşerek formasını hediye etti.

Maça futbol dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı kaydedildi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un da desteğiyle İtalya’nın başkenti Roma’daki Olimpik Stadı’nda “Barış maçı” düzenlendi. İlk yarışnası 1 Eylül 2014 tarihinde, ikincisi ise 12 Ekim 2016’da gerçekleştirilmişti.

“Barış için oynuyoruz” sloganıyla yapılan maçta, teknik direktörlüğünü Gianluigi Buffon’un yaptığı beyaz takım, Lola Maradona’nın yönettiği mavi takıma karşı mücadele etti.

Beyaz takımda Vincent Candela, Eric Abidal, Henrikh Mkhitaryan, Ivan Rakitic, Ronaldinho, Hugo Almeida, Hristo Stoickov ve Şota Arveladze da forma giydi.

Mavi takımda da Sebastian Frey, Ciro Ferrara, Diego Perotti, Gökhan İnler, Luigi Di Biagio, Vincenzo Iaquinta, Antonio Di Natale gibi isimler oynadı.

Karşılaşmayı mavi takım 4-3 kazandı.

Aralarında Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ın bulunduğu futbolcuları kabul eden Papa, görüşmede futbolcuların dünyanın farklı noktalarından bu maç için bir araya gelip barış çağrısı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Ermenistan Milli Takımının eski orta saha oyuncusu Mkhitaryan, Papa Franciscus’a formasını hediye etti.

Papa ile görüşmesi ile ilgili facebook hesabı üzerinden paylaşım yapan Ermeni futbolcu, “Papa Franciscus ile tanışmak ve dünyaca ünlü oyuncularla dünya barışını bir araya getirmek için yaptığı küresel çabalara katkıda bulunmak büyük bir onurdu.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/15/Henrikh-Mkhitaryan-Papa-Franciscus/239750