Azerbaycan askerleri sınırdaki Ermenistan mevzilerine ateş açtı

14 Kasım günü saat 20.00’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ermeni tarafının kayıpları yok.
Saat 22:00 itibariyle sınır hattındaki durum nispeten sakindir.
Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum Azerbaycan’ın Eylül ayında başlattığı saldırılarından sonra da gergin olmaya devam ediyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/15/Azerbaycan-Ermenistan/239755
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