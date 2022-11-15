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askerler

Azerbaycan askerleri sınırdaki Ermenistan mevzilerine ateş açtı

2022-11-15

14 Kasım günü saat 20.00’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ermeni tarafının kayıpları yok. 

Saat 22:00 itibariyle sınır hattındaki durum nispeten sakindir. 

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum Azerbaycan’ın Eylül ayında başlattığı saldırılarından sonra da gergin olmaya devam ediyor. 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/15/Azerbaycan-Ermenistan/239755

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