TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II Hazretleri, 13 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sebebiyle İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a birer taziye mesajı gönderdi.

Patrik Hazretleri mesajında, meydana gelen olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kaynağı nereden gelirse gelsin her türlü terör saldırısının kamuoyu vicdanında mahkûm edileceğini, bu tür yıkıcı eylemlerin son bulmasını temenni ettiğini belirtmiştir.

Ayrıca, Patriklik Makamı ve Cemaatimiz adına taziye dileklerini, bu menfur olayda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet dilerken, kederli ailelerine de teselli bahşetmesi için Allah’a dua ettiğini söylemiştir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad