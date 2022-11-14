Rossi, Ermenistan Milli Takımı’nda oynamayı reddetti￼

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Diego Rossi, Dünya Kupası’na gidemememin hayal kırıklığını yaşıyor… Uruguay’ın geniş kadrosuna yer alsa da, Dünya Kupası kadrosunda olmayan Rossi, bunalıma girdi… Rossi, anne tarafından Ermeni asıllı olması sebebiyle Ermenistan Milli Takımı’ndan teklif almış ancak tercihini Uruguay’dan yana kullanmıştı…

FENERBAHÇE HABERLERİ | Uruguay’ın Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan Diego Rossi büyük hayal kırıklığı yaşıyor… Geniş kadroya seçilmesine rağmen Katar’a gidecek oyuncular arasında yer alamayan Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki oyuncusu en büyük hayaline bu kadar yakınken bir anda çok uzağına düşmenin bunalımına girdi.

İLK KEZ BU YIL MİLLİ TAKIMA SEÇİLMİŞTİ

Kariyerinde ilk kez 2022 yılında Uruguay Milli Takımı’na seçilen Diego Rossi ilk milli maçına 30 Mart’ta Şili karşısında çıkmıştı. 5-0’lık Panama maçında da gol atmıştı.

ERMENİSTAN MİLLİ TAKIMI’NI REDDETTİ

Rossi’ye anne tarafından Ermeni asıllı olduğu ve için Ermenistan Milli Takımında da oynaması teklif edilmiş, ancak genç oyuncu o dönemde tercihini Uruguay Milli Takımı’ndan yana kullanmıştı. Rossi’nin tam adı Diego Martin Rossi Maraşlıyan.

https://www.fotospor.com/fenerbahce/rossi-ermenistan-milli-takimi-nda-oynamayi-reddetti-539395