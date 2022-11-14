Marukyan: Azerbaycan’ın Ermenistan egemen topraklarına günlük saldırıları AB gözlemcileri tarafından belgeleniyor

Ermenistan Özel Görevli Büyükelçisi Edmon Marukyan, Ermenistan tarafından son zamanlarda Ermenistan-Azerbaycan sınırında konuşlandırılan AB gözlem heyeti temsilcilerinin, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik günlük saldırılarını belgelediklerini belirtti.

Marukyan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’da bulunan AB gözlem heyeti, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik günlük saldırılarını belgeledi. Misyon, AB’ye ve diğerlerine bu saldırıların, Azerbaycan’ın Ermeni devletine karşı kışkırtılmamış ve iyi planlanmış terör eylemleri olduğunu açıkça gösterecektir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/14/Marukyan-Azerbaycan-Ermenistan-AB/239712