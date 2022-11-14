Lemkin Enstitüsü Aliyev’in soykırım söylemini kınadı

Soykırım teriminin mucidi Raphael Lemkin’in adını taşıyan Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Azerbaycan yetkililerin ve devlet kontrolündeki medyanın kullandığı dili ‘soykırımcı’ niteleyip uluslararası kuruluşların dikkatini Azerbaycan askerlerinin işlediği savaş suçlarına çekti.

Ayrıca Türkiye Büyük Birlik Partisi Başkanı ‘Türk milletinin sabrının taşmak üzere olduğunu ve ‘Ermenistan’ı tarihten ve coğrafyadan silebilecek kudrette’ olduğunu hatırlattı.

Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’a saldırmakla tehdit ettiği son konuşmalarında kullandığı soykırımcı söylemden derin endişe duyuyor.

Estitünün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan hükümetinin ‘Zafer Bayramı’ konuşmalarında özel olarak soykırım söylemi kullanmasını kınıyoruz. Mütevazı ifadeler, soykırım söylemini ve niyetini gizlemeye çalışıyor. Uluslararası toplumu bu söylemi kınamaya ve Ermenileri korumaya çağırıyoruz.”

Açıklamada Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Aliyev’in Ermenileri “trajedi beklediği” veya “Azerbaycan’ın sabrı tükeniyor” sözlerini örnek veriyor.

Enstitü, Ermeni halkına karşı bir soykırım daha yaşanmaması için uluslararası toplumun dikkatini bu söyleme çekiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/14/Lemkin-Aliyev-soykırım/239700