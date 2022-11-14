Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan İstanbul patlaması nedeniyle başsağlığı mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da yönlendirdiği mesajında,

“İstanbul’da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Hataırlanacağı üzere Türkiye’nin Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, geçtiğimiz aylarda Ermenistan’da alışveriş merkezinde yaşanan patlama nedeniyle taziye mesajı yayınlarken, Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Gaziantep’te can kayıplarına yol açan trafik kazası, Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Bartın’daki maden faciası için taziye mesajı yayınlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/14/Ermenistan-Dışişleri-İstanbul-patlaması-mesajı/239699