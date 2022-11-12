Tatul köyü kuşbakışı izlenebilir

Prof. Nikolay Ovçarov, dron ile çekilen, Momçilgrad’a bağlı Tatul köyünden bulguları gösterdi. Tarih ve arkeoloji ile ilgilenen herkes, efsanevi Orpheus tapınağının yakınındaki erken dönem Hıristiyan kilisesini ve Roma tapınağını yukarıdan görebilir.

Prof. Ovçarov’un sözlerine göre, 2022 sonbaharında yapılan kazılarda V-VI. yüzyıllarda inşa edilmiş büyük bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları ortaya çıktı. Neredeyse 18 m uzunluğa ulaşan büyüklüğü ile etkileyici bu kilise varlığını IX-XII. yüzyıllara kadar sürdürmüş. Kilise böylece Doğu Rodoplar’da şimdiye kadar keşfedilen en büyük üç Hıristiyan tapınağından biri oldu. Bu kilise girişteki yaklaşık 2 m genişliğindeki masif taş eşiğin yanı sıra birkaç duvar parçasının hayatta kaldığı daha eski bir yapının temelleri üzerine inşa edilmiştir

Prof. Ovçarov’a göre, burada keşfedilen sikkeler ve seramikler sayesinde, yapının III-IV. yüzyıllara ait olduğu ve büyük, eski bir tapınak olarak tanımlanabileceği anlaşılmakta.

По публикацията работи: Bedriye Haliz

https://bnr.bg/tr/post/101735451/tatul-koyunu-kusbakisi-izlenebilir