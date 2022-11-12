Rum Vatandaşlar 14 Yıl Sonra Oy Kullandı!

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2008 yılında yapıldıktan sonra tekrar yapılmasına izin verilmeyen azınlık cemaat vakıflarının seçimleri 18.06.2022 tarihli genelge ile yıl sonuna kadar yapılacak. Tekrar seçim yapılmasına izin verilince Çanakkale’de bulunan Rum Ortodoks Kiliselerine ait vakıflar da (toplam 6 adet) bugün Gökçeada’da seçim yapıyor.

2008 yılında yapıldıktan sonra tekrar yapılmasına izin verilmeyen azınlık cemaat vakıflarının seçimleri 18.06.2022 tarihli genelge ile yıl sonuna kadar yapılacak. Tekrar seçim yapılmasına izin verilince Çanakkale’de bulunan Rum Ortodoks Kiliselerine ait vakıflar da (toplam 6 adet) bugün Gökçeada’da seçim yapıyor.

Çanakkale ilinde bulunan 6 vakıftan 1 tanesi Bozcaada’da (Bozcaada Kımisis Teodoku Rum Ortodoks Kilise Vakfı), 5 tanesi de Gökçeada’da (Gökçeada merkez Panayi Rum Ortodoks Kilise Vakfı, Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilise Vakfı, Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilise Vakfı, Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilise Vakfı ve Bademliköy Panayiya Kimisis Rum Ortodoks Kilise Vakfı) bulunuyor.

Genelge uyarınca Rum Ortodoks vatandaşlar illerinde bulunan her vakıf için ayrı ayrı oy kullanabiliyor. Toplam 360 civarında vatandaş saat 10:00 dan itibaren kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Saat 17.00 ye kadar sürecek oy kullanımı sonrası sandıklar (6 sandık) açılacak ve 7 asil ve 4 yedek üyeli yönetim kurulları belli olacak.

Rum Ortadoks vatandaşların seçimlere ilgisi erken saatlerde başladı. Sandıkların bulunduğu okullarda kuyruk oluşturan vatandaşları sandık kurulundan görevliler karşılayarak, 14 yıldır yapılamadığından dolayı bir yanlışlığa meydan vermemek için bilgilendirerek oy kabinlerine yönlendiriyor.

http://www.canakkaleaynalipazar.com/rum-vatandaslar-14-yil-sonra-oy-kullandi/22091/