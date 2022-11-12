168 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edildi

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırları içinde bulunan Üçpınar Köyü, tarihi bir kiliseye ev sahipliği yapıyor. Fakat 168 yıllık Abrenk Kilisesi, kaderine terk edilmiş durumda.

Bahri Doğukan Şahin

Giriş kapısında 1854 yılında inşa edildiği bilgisi bulunan kilise, günümüze dek sağlam bir şekilde ulaşmayı başarmış.

Uzun bir süredir atıl durumda bulunan Abrek Kilise, mimari olarak dikkat çekiyor.

Defineciler tarafından tahrip edilen kilisenin bir dikilitaşı yıkılmasına rağmen iki dikilitaşı ve şapeli sağlam bir şekilde duruyor.

Kilisenin yanında bulunan kitabelerin ise 12. yüzyıldan kaldığı biliniyor.

Selçuklu Beyi Nasurettin dönemine tarihlenen kitabelerde 1191 ve 1194 tarihleri okunuyor.

Erzincan’ın önemli turistik noktalarından biri olabilecekken günümüzde tanınmaz bir hale gelen kilisenin restorasyona ihtiyacı var.

https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/168-yillik-abrenk-kilisesi-kendi-haline-terk-edildi-abrenk-kilisesi-nerede-erzincan-haberleri-tercan-haberleri-arkeoloji-haberleri-restorasyonucpinar-koyu-350399?sayfa=21