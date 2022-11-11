Ermenistan’da başarılı kazılar

Ermenistan-İsrail ekibi, Dalarik mağarasında bölgesel öneme sahip, ilk insan dönemine ait bir anıt keşfetti

Ermenistan-İsrail ortak ekibi, Armavir bölgesinde bulunan Dalarik mağarası adlı kazı alanında, bölgesel öneme sahip ilk insan dönemine ait bir anıt keşfetti.

Ekibin lideri Boris Gasparyan “Armenpress” ile yaptığı konuşmada, bu kazı alanında geç Homo erectus’un Acheulean dönemine ait tabakada bir anıt bulunduğunu söyledi.

“Bölgede bu tür anıtlar benzersizdir ve bir elin parmaklarıyla sayılabilir”,- diyerek, kazıların çok iyi tabakalı, çok iyi korunmuş öğeler, güzel çalışma araçları ile obsidyenden yapılmış olağanüstü bir üretim kompleksinin ortaya çıkarılmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.

“Bu bulgular, erken insanın buraya gelişinin oldukça ilginç bir resmini verecektir.

Ermeni Yüksek Platosu ve Ermenistan’ın yerleşiminin ilk aşamalarını anlamak için ilginçler”,- dedi.

Boris Gasparyan, ekibin, Ararat bölgesi içinde de, Neandertal insanına özgü bir mağara kazdığını söyledi.

“Bu yıl, beş veya altı ortak ekiple, Taş Devri insanının başlangıcından, modern insanın anatomik olarak karakteristik katmanlarına kadar olan katmanları kazmayı başardık.

Materyaller henüz açıklama analizi aşamasındadır.

Cevapları aldığımızda, Ermenistan Yüksek Platosu’nun kuzeydoğu kesiminde, homo erectus, Neandertal ve modern insanın yaşam tarzı ve kaynak kullanımı hakkında çok iyi bir resim elde edebiliriz”,- dedi.

Boris Gasparyan, bu yılın başarıları arasında, ortak ekiplerin tortul DNA’yı incelediği ve bitkilerin antik çağdaki kullanımının çeşitli yönlerini bulmayı başardığı, “The Journal of Human Evolution” dergisinde Ağitu Mağarası hakkındaki yayını seçti.

“Bu arkeolojide yeni bir sözdür.

Bu bitki türlerini Areni-1 mağarasındaki bronz, taş devri ve ortaçağ insanının kullandığı bitki türleri ile karşılaştırdığımızda, yaylalarımızda bitki kullanımının temelinin, taş devrinden itibaren atıldığını görüyoruz”,- dedi.

Boris Gasparyan’a göre, liderliğindeki tüm kazı ekipleri, hava koşulları nedeniyle bu yılki kazılara son vermiştir.

Önümüzdeki yıl, birçoğunda kazılar devam edecek, diğerlerinde ise, bulunan malzemeler incelenecek.

Ermenistan Kamu Radyosu