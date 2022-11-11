Erdoğan normalleşme sürecini Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine bağladı￼

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış anlaşması süreci ile ilişkilendirdi. Erdoğan Ermenistan’a “Siz Azerbaycan’la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan’la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz, sizden bunu bekliyoruz.” mesajını verdiklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi

Erdoğan Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecine ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Kendilerine de çok açık net şunu söyledik; yani siz Azerbaycan’la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan’la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz, sizden bunu bekliyoruz. Yani gerek dar kapsamlı gerek heyetler arası yaptığımız görüşmede, bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Şu an itibarıyla tabii henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa’da, gerek Amerika’da aleyhte çalışıyorlar. Tabii bu aleyhte çalışmalar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız, olumlu istikamette değişir ve bu konuda bizler de düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi, bunu başarırsa hele hele bir de tabii gerek Laçın gerek Zengezur, bunlarla ilgili Azerbaycan’la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler.”

Türkiye ve Azerbaycan, Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridoru (Zengezur Koridoru) 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’nın bitiminden bu yana gündemde tutuyor. Ermenistan yönetimi ise kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bir koridor fikrine karşı çıkıyor, bunun İkinci Karabağ Savaşı sonrası imzalanan ateşkes anlaşmasında bulunmadığını söylüyor. Ermenistan bununla birlikte ulaşım ağlarının açılması için çalışmalara hazır olduğunu belirtiyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27772/erdogan-normallesme-surecini-ermenistan-azerbaycan-iliskilerine-bagladi