“Yeniden Buluşacağız: İmroz’un 1964 Belleği” sergisi açıldı￼

Gazeteci Melike Çapan tarafından hazırlanan, Gökçeada’da (İmroz) Kıbrıs olaylarının ardından yaşanan kimliksizleştirme politikasının anlatıldığı dökümantasyon sergisi, “Yeniden Buluşacağız: İmroz’un 1964 Belleği” başlığıyla açıldı.

Resmi tarih yazımında yer almayan İmroz’da uygulanan eritme programına karşı bir bakış açısı sunan “Yeniden Buluşacağız” sergisi yaşanan acıların belleğe kaydını, aynı zamanda da yüzleşmeyi amaçlıyor

Sergi 9-24 Kasım arasında Balat’taki Yuakimion Rum Kız Lisesi’nde ziyarete açık olacak.

Sergi, 8 Kasım’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe Ekümenik Patrik Bartholomeos, Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, İmroz üzerine kitap çalışması olan Serdar Korucu gibi isimler katıldı.

Sergide adadaki Rumların yaşamına dair pek çok belge, obje yer alıyor.

Etkinlikte video gösterimi sonrası kürsüye gelerek bir konuşma yapan Melike Çapan, “Karşınızdaki bu genç kadın henüz 10 yıllık bir gazeteci. Tesadüfi bir şekilde çalışma alanım olan Türkiye’deki azınlık toplumları ve kültürel miras hakkında farklı mecralarda bugüne kadar sayısız haber yaptım. Bu acıları kaç farklı insandan dinledim. Ve bu sadece 1964 ile sınırlı değildi. Ama içlerinde beni en çok etkileyen 1964’tü. Çünkü toplumun hangi üyesi ile konuşsam 6-7 Eylül’ü bile sırtlayabiliyordu ama söz konusu 1964’e geldi mi yüzlerindeki ifade her zaman değişiyordu. Çünkü onlar için 1964’ün bedeli yağmalanmaktan, ölmekten öldürülmekten daha ağırdı: sürgündü. Bu bazen İstanbul’da olduğu gibi aşikar şekilde gerçekleşiyordu bazen de İmroz’da olduğu gibi sessiz sedasız… Ben bugün burada yine gazetecilik yaptığıma inanıyorum. Bugün bir kez daha resmi tarihin dışına çıkarak üstü örtülen bir hafızayı kayda aldık” dedi.

Serginin basın bülteninde “Yeniden Buluşacağız sergisi, 1964’ün kara bulut gibi üzerlerine çöktüğü İmroz halkının hikayesini anlatmaktadır. Sergi içerisinde yer alan belgeselde İmrozlular 1964 sürecinde yaşadıklarını, adalarını nasıl terk etmek zorunda kaldıklarını anlatırken, gitmeden önce nasıl bir hayata sahip olduklarını 1964 öncesine ait fotoğraflarıyla sizlere anlatıyor. Her daim kalabalıklar içinde beraber olmayı seven bir toplumun tesbih taneleri gibi nasıl dağıldığına tanıklık ederken onların hikayesinden geriye kalan eşyaları görebilirsiniz.” deniyor.

Adres: Balat mahallesi, Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:10 Fener/Fatih.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27764/yeniden-bulusacagiz-imroz-un-1964-bellegi-sergisi-acildi