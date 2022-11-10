Sosyal medyanın ünlü diyetisyeni Tamar Demirçi kimdir?

Sosyal medya üzerinden verdiği yararlı bilgilerle dikkat çeken Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi’nin kim olduğu merak ediliyor. İşte Demirçi hakkında bilinmeyenler…

Tamar Demirçi, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mardinli Ayda-Kevork Demirçi çiftinin iki çocuğundan biri olan Demirçi, ilkokul, ortaokul ve liseyi Sahakyan Nunyan Ermeni Okulu’nda tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nü burslu olarak kazandı. 2012 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Ardından Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne girdi ve 2015’te okulu yine onur derecesiyle tamamladı.



YEDİKULE SURP PIRGİÇ’TE DİYETİSYEN OLARAK GÖREV YAPIYOR

2017 yılında Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yüksek lisans yapan Tamar Demirçi, “uzman diyetisyen” unvanını aldı. Mesleğe 2012 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hemşire olarak başladı. 2015 yılında aynı hastanede diyetisyen olarak iş hayatına devam etti. 2015-2017 yılları arasında klinik diyetisyen olarak hizmet veren Demirçi, halen poliklinikte ve klinikte diyetisyen olarak çalışmaya devam ediyor.



AYNI ZAMANDA YAŞAM KOÇU

“Böbrek hastalıklarında beslenme”, “Bireyselleştirilmiş beslenme diyetisyenliği”, “Diyetisyenler için yeme bozukluğu ve obeziteye yaklaşım temel eğitimi” ve “Kanser hastalarında beslenme” olmak üzere dört ayrı bölümde kurslara katılan Tamar Demirçi, bunlara ek olarak İstanbul Üniversitesi’nde Yaşam Koçluğu ve NLP Beyin Dili Programlama Eğitimi sertifika programlarına katıldı.



KLİNİK VAKALARIN BESLENME UZMANI

İngilizce ve Ermenice bilen Tamar Demirçi, mesleğinde yalnızca zayıflama programları uygulamıyor, klinik vakalarda yani hastalıklarda beslenme uzmanı olarak hizmet veriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de mesleğine ilişkin paylaşımlar yapan Demirçi’nin geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Demirçi’nin verdiği bilgiler, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

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https://www.takvim.com.tr/yasam/2022/11/10/sosyal-medyanin-unlu-diyetisyeni-tamar-demirci-kimdir