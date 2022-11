Paşinyan: Barış gündeminin Ermenilerin “barışçıl imhası” olduğunu düşünen varsa, çok yanılıyor

Bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleşti.

Başbakan Kabine toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet toplantısının değerli katılımcıları, sevgili yurttaşlar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, iki gün önce 8 Kasım 2022’de yaptığı açıklamalarının, Azerbaycan makamlarının jeopolitik yayılmacılığının Güney Kafkasya ve daha geniş bölgenin güvenliği ve istikrarı için bir tehdit olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Ermenistan’ı ve hükümetimizi anlaşmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamaya çalıştığı, uluslararası topluma yönelik adressiz ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik yersiz hakaretlerle dolu bu konuşma, taban tabana zıttır. Aynı zamanda, Aliyev’in açıklamaları Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının görüşmesinin ve olası bir barış anlaşmasına ilişkin tartışmaların ertesi günü yapıldı meğer tarafların heyetleri başkentlerine bile dönememişlerdi.

Böyle bir rezil konuşmayla Azerbaycan liderliği 31 Ekim’de Soçi’de kabul edilen üçlü açıklamada kaydedilen kuvvet kullanımından kaçınma ve kuvvet kullanma tehdidine ilişkin yazılı anlaşmayı ağır bir şekilde ihlal etti.

Aynı ve 6 Ekim Prag açıklamasının aksine, bir dizi yerleşim yerlerinin isimleri ve başka adların tehditkar kullanımıyla sivil nüfusu açıkça terörize etme niyetiyle Azerbaycan lideri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen toprakları için hırslarından bahsediyor.

Azerbaycan’ın üçlü ve diğer formatlarda yaptığı açıklamalar ve anlaşmaların ihlalleri, aşağıda ifade edilen kronik bir niteliğe sahiptir.

Aralık 2020’de Azerbaycan, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamaya aykırı olarak Dağlık Karabağ’ın Khtsaberd ve Hin Tağer yerleşimlerini ve yakınındaki bölgeleri yasadışı olarak işgal etti. Bu açıklamaya göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde tam bir ateşkes uygulanıyor, tüm askeri operasyonlar durduruluyor ve taraflar işgal ettikleri yerlerinde kalıyor.

Azerbaycan da benzer bir işgali Mart 2022’de Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki barışı koruma güçlerinin sorumluluk bölgesini işgal ederek ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklama ile kurulan temas hattını ihlal ederek gerçekleştirmiş ve şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı gururla bunu “Parukh Operasyonu” adlandırıyor. Azerbaycan, ateşkes rejimini neredeyse her gün ihlal ediyor ve aynı zamanda 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamayla kurulan temas hattında da Dağlık Karabağ’ın olmadığını ilan ediyor.

Bu iddianın kendisi, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın ağır bir ihlalidir. Ayrıca Azerbaycan’ın imzaladığı o ünlü belgede “Dağlık Karabağ” ismi 4 kez geçmektedir.

Azerbaycan, bir dizi uluslararası platformda taahhüt üstlendiği uluslararası toplum için Dağlık Karabağ Ermenilerinin temsilcileriyle görünür bir diyalog başlatmak için adım atmamıştır. Aynı zamanda, Azerbaycan yapıcı görünmeye çalışmakta ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin “vatandaşları olduklarını, hakları ve güvenliklerinin güvence altına alındığını” ilan etmektedir.

Bu iddianın ne kadar doğru olduğu, Azerbaycan’ın, 44 günlük savaş sonucunda yerlerinden edilen binlerce Hadrut ve Dağlık Karabağ’ın Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için oluşturdukları koşulların kontrol edilmesiyle pratikte kanıtlanabilir. Azerbaycan, 9 Kasım tarihli açıklamanın 7. maddesinin ağır ihlali olan bu yönde herhangi bir adım atmamıştır.

Bu ve benzeri eylemler ve açıklamalar, Aliyev’in sadece tehdit etmekle kalmayıp, Dağlık Karabağ Ermenilerini soykırıma hazırlamakta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu niyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Rusya’nın barışı koruma birliklerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmasının şartlarına ilişkin yorumlarında da ifade edilmekte ve bu da üçlü formatta yapılan açıklamalardan en az üçünü ağır bir şekilde ihlal etmektedir.

9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamada, barış gücünün Dağlık Karabağ’da 5 yıllık bir süre için konuşlandırıldığı ve art arda beş yıllık sürelerin otomatik olarak uzatıldığı belirtiliyor. Tekrar ediyorum, otomatik olarak uzatılmasıyla. Bu, esasen, Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği ile ilgili tüm konular ele alınana ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin tüm güvenlik endişeleri giderilene kadar barış gücünün Dağlık Karabağ’da süresiz olarak görevlendirildiği anlamına gelir.

26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli üçlü açıklamalarla Azerbaycan Cumhurbaşkanı, barış güçlerinin konuşlanma alanında güvenlik ve istikrarın sağlanmasında temel taşı, önemli katkısını kendisi kabul etti. Ayrıca, bölgedeki durumun istikrarı için barış güçlerinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kabul etti.

Soçi’nin iki açıklamasını imzaladıktan ve bunları kaydettikten sonra, Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarına yönelik açık uluslararası garantiler olmaksızın, barış güçlerinin geri çekilmesi müzakeresinin geliştirilmesi, yalnızca söz konusu üçlü açıklamaların ihlali değil, aynı zamanda Dağlık Karabağ Ermenilerini soykırıma uğratma hazırlığa getirilmesidir.

9 Kasım tarihli üçlü açıklamaya aykırı eylem ve açıklamalar, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın 9. paragrafında öngörülen Laçin Koridoru ile tüm bölgesel ulaşım ve ekonomik bağlantıların açılması arasında paralelliklerin çizilmesi olan Azerbaycan’ın uzun süredir Laçin Koridoru çevresinde geliştirdiği manipülatif söylem ve girişimi de içeriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmediği bahanesiyle Laçin Koridoru’nun kapatılması, Dağlık Karabağ Ermenilerinin çevrelenmesi, soykırım ve sürgüne tabi tutulması için zemin, hem de hayali zeminler yaratmaya çalışıyor.

Bu arada, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın hükümleri bu tür paralelliklere yer bırakmamaktadır ve bu, birkaç gerçekle doğrulanmaktadır.

Laçin Koridoru ile ilgili üçlü açıklamanın 3. ve 6. maddelerinde “Laçin Koridoru” yazılıyor, bu bir alıntıdır, yani Laçin Koridoru doğrudan bu şekilde adlandırılmıştır.

Aynı açıklamanın 9. maddesinde herhangi bir ‘kordor’ ifade, Ermenistan Cumhuriyeti’nin herhangi bir bölgesinden veya herhangi bir yer adından söz edilmemiştir.

Üçlü açıklamanın 6. maddesine göre Laçin Koridoru sadece bir yol veya ulaşım yolu değil, aynı zamanda 5 kilometre genişliğinde bir alandır.

maddede böyle bir alan anımsatılmıyor ve sadece iletişimden, ulaşım iletişiminden bahsediliyor.

Üçlü açıklamanın 6. maddesine göre, Laçin Koridoru Rusya’nın barışı koruma birliklerinin kontrolü altında.

Bu maddede Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır muhafız servisinin, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım iletişimini kontrol ettiğini belirtmektedir.

Bu konu ayrıca Devlet Başkanı’nın 10 Kasım 2020 tarihli “Dağlık Karabağ’da Barışın Sağlanması Hakkında” 695 sayılı kararnamesi ile de açıklığa kavuşturulmuştur:

“Rusya Federal Güvenlik Servisine, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti arasında vatandaşların, malların ve araçların engelsiz iki yönlü hareketi için ulaşım bağlantılarının sağlanmasını denetlemek.

Başka bir deyişle, egemen topraklarımız üzerinde kontrol ve egemenlik işlevlerimizden herhangi birinin yabancılaştırılması söz konusu değildir ve hiçbir soru olamaz, bu anlaşmaların uygulanması üzerinde kontrol uygulamakla ilgilidir. Bu arada, anlaşma derken açıklamayı kastetmeliyiz, çünkü doğal olarak başka bir anlaşma olamaz ve sadece bu, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır muhafız servisi tarafından yapılabilir.

Üçlü açıklamanın 6. maddesine göre, Laçin Koridoru, yalnızca Dağlık Karabağ ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında kesintisiz ve güvenli bir bağlantı oluşturmak amacıyla, Dağlık Karabağ için güvenliğin garantisi olarak, tek ve yeri doldurulamaz yaşam biçimi olarak oluşturulmuştur.

Aynı açıklamanın 9. maddesi bölgenin ulaşım ve ekonomik bağlantılarının açılması ile ilgilidir ve sadece bu bağlamda Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım iletişiminden bahsedilmiştir ve bu iletişim, bölgenin ulaşım ve ekonomik bağlantılarının açılması sürecinin bir parçasıdır.

Bu, anlamını açıklayan bir belge olan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın 9. maddesinin açılışı olan 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklama da açıkça ortaya koyuyor.

Buna göre, Ermenistan’a yönelik 9 Kasım 2020 tarihli açıklamanın 9. maddesini ihlal ettiği yönündeki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu kaydetmek gerekir.

Bu maddede Ermenistan’ın Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantısını sağlamak için tek bir yükümlülüğü vardır ve 9 Kasım duyurusunda veya başka herhangi bir duyuruda belirli bir güzergahtan bahsedilmemektedir.

Ermenistan Cumhuriyeti her zaman böyle bir iletişimi sağlamaya hazır olmuştur ve olmaya da hazırdır ve bu amaçla Ermenistan-Azerbaycan sınırında kontrol noktaları oluşturulmasına ilişkin Ermenistan hükümetinin karar taslağı dolaşıma sokulmuş ve bunun sonucunda bu kararın kabul edilmesiyle Azerbaycan, Ermenistan yolları üzerinden Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti ile iletişim alabilecektir. Bu karar bir nedenle kabul edilmiyor: Azerbaycan bu yolu istemiyor. Bu, Ermenistan’ın yükümlülüğünü tam olarak yerine getirdiği ve fırsattan yararlanmak istemeyen Azerbaycan olduğu anlamına gelir.

Ayrıca, böyle bir reddetme tamamen anlaşılmaz. Azerbaycan gerçekten barış istiyorsa ve ilan ettiği gibi barışa hazırsa, o zaman bu kontrol noktalarını açalım, insanlara fırsatlar yaratalım.

İlk başta tereddüt edecekleri ve düşünecekleri açıktır, ancak niyetlerinin samimiyetine ikna olduklarında, hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları kesinlikle bu yeni hareket fırsatından yararlanmaya başlayacaklardır.

Yeni yolların inşasına gelince, Ermenistan Cumhuriyeti’nin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklama veya herhangi bir beyanname veya belge ile böyle bir yükümlülüğü yoktur. Açıklamanın 9. maddesi, tarafların anlaşması halinde böyle bir imkan sağlamaktadır. Ve Ermenistan Cumhuriyeti muvafakat vermeye hazırdır. Ve tek bir nedenden dolayı anlaşma yok. Azerbaycan, varılan anlaşmalara ve imzalanan açıklamalara aykırı saldırgan söylem ve eylemlerde bulunmaya devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 14 Aralık 2021’de Brüksel’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla varılan anlaşmayı bizzat bozduğu gerçeğinin özellikle vurgulanması gerekir ve bununla ilgili kamuoyuna bir açıklama da yapıldı.

Buna göre, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Yeraskh-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunun yeniden inşa etme çalışmalarına başlama konusunda anlaştılar ve demiryolunun her iki ülkenin yasalarına göre işleyeceğini açıkça belirttiler.

Birkaç gün sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı teyit eden belgeyi imzalamayı reddetti. Çok basit bir durum gibi görünüyordu, gereken tek şey açıkça duyurulanları kağıda dökmek ve sadece imzalamaktı, ancak Azerbaycan bu eylemi reddetti. Bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı rededyor ve ben bu anlaşmayı teyit eden belgeyi bugün imzalamaya hazır olduğumu resmen beyan ediyorum. Facebook sayfamda bir yazı yayınladığım ve Hükümet toplantısında bu konuda açıklama yaptığım, talimat verdiğim vb. anlaşmadan bahsediyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimi için Ermenistan tarafından sunulan fırsatı kullanmayı reddettiğini daha önce söyledim.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yazılı olarak formüle ettiği ve Aralık 2021’de Azerbaycan’a verdiği yeni ulaşım bağlantılarının kurulması önerisini reddediyor. Ayrıca, yakın gelecekte bu konuyla ilgili yeni bir teklif sunacağız. Bu arada, bu konuda ek bir yedekleme teklifimiz var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ta kendisi Aralık 2021’de Brüksel’de varılan Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde ele alınmasına ilişkin anlaşmayı bozuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ta kendisi Kasım 2020’de Rusya Devlet Başkanı’nın arabuluculuğunda üzerinde anlaşmaya varılan Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesini süresiz olarak erteleme seçeneğini bozuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 26 Kasım 2021’de Soçi’de yapılan açıklamayı kendisi ihlal ediyor ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır belirleme sürecinin sınır güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir tırmanmanın hariç tutulması koşulları altında ilerlemesi gerektiğine dair varılan anlaşmayı kendisi bozuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Aralık 2021’de Brüksel’de varılan ve en tehlikeli bölgelerdeki birliklerin karşılıklı olarak geri çekilmesinin gerçekleştirileceği anlaşmayı kendisi bozdu.

Ve neden böyle davranıyor, Azerbaycan neden her seferinde süreci çıkmaza sokuyor? Saldırgan soykırım politikasını sürdürmek için.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ Ermenilerine yönelik soykırım hazırlıklarının bir parçası olarak Dağlık Karabağ’da bir ordu bulundurmakla suçluyor.

Öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ’da bir ordusu olmadığını ve Azerbaycan’ın bu konuya açıklık getirmek için Dağlık Karabağ’a bir gözlem heyetinin gönderilmesine yönelik 6 Ekim’de Prag’da yaptığım teklifi reddetmiş olduğunu belirtmeliyim. Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın ordusu yoktur, soykırım politikasının uygulanmasına ciddi bir engel olan Dağlık Karabağ’ın savunma ordusu vardır. Benim algım, Dağlık Karabağ Ermenilerinin sadece ve sadece soykırım tehlikesinden dolayı bir ordusu olduğu yönünde.

31 Ekim’de Soçi’deki üçlü toplantı sırasında Dağlık Karabağ yönetiminin bu konudaki önerisini – Dağlık Karabağ çevresinde uluslararası garantilerle askerden arındırılmış bir bölge oluşturun, bunun sonucunda Dağlık Karabağ’ın bu büyüklükte bir savunma ordusuna sahip olması gerekmeyebilir. Bu önermenin hâlâ geçerli olduğuna inanıyorum.

Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesine askerden arındırma önerisinde bulunduk, 1991’de yeniden kurulan sınırdan askerlerin çekilmesini ve sınırın her iki tarafında 3 kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını önerdik. Bu teklif yürürlükte kalmaya devam ediyor ve dün Azerbaycan’a güncellenmiş bir versiyonunu teslim ettik. Her halükarda, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarının işgal altındaki tüm bölgelerinden çekilmesi gerektiğini ve bu tutumumuzun hiçbir şekilde değişmeyeceğini kaydetmeliyim.

Azerbaycan, 13 Eylül 2022’de Ermenistan’ın egemen topraklarında bulunan Goris, Cermuk, Vardenis, Kapan, Geğamasar dâhil, 36 yerleşim yerine saldırısını, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik bombardımanını, toprak işgalini, 1.437’si çocuk, 99’u engelli olmak üzere 7.600 sivilin yerinden edilmesini, 193 konut, 3 otel, 2 okul, bir tıp merkezinin hedef alınmasını, 3’ü sivil 211 Ermeni’nin öldürülmesini, kadın askerlere yapılan işkence ve cesetlerine aşağılamalar da dâhil olmak üzere, en az 11 savaş esirinin yargısız infazını, hayali nedenlerle geriye dönük olarak haklı çıkarmaya çalışırsa da, bunlar haklı gösterilemez ve bu suçların sorumlularını adalete teslim etmeye yönelik tüm çağrılar açık ve net bir şekilde haklı bir temele dayanmaktadır.

Dağlık Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan birliklerinin temas hattı ihlallerini ortadan kaldırmaları ve askerleri barış güçlerinin sorumluluk alanından çekmeleri ile Dağlık Karabağ Ermenilerine yönelik soykırım politikasından vazgeçmeleri konusundaki talepleri de haklıdır.

Bu politikanın bir tezahürü, Azerbaycan tarafından Mart 2022’de Dağlık Karabağ’a doğal gaz sağlayan tek boru hattının, benzeri görülmemiş soğuk kış koşullarında patlatılması ve yenilenmesinin uzun süreli olarak engellenmesiydi.

Aynı dönemde, Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait birlikler, geceleri Dağlık Karabağ’ın bir dizi Ermeni köylerindeki evleri ve mahalleleri güçlü projektörlerle aydınlatmakta, sakinleri evlerini terk etmeleri için tehdit etmekte ve açtıkları ateş eşliğinde, güçlü hoparlörler aracılığıyla “ezan” çalmaktaydı.

Şimdi ise, bu uygulamaların sahipleri, İslam dinine ve medeniyetine olan saygımız tartışılmazken, Ermenistan’ı İslam karşıtı uygulamalarla suçlamak istiyorlar.

Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı, onlarca İslam ülkesi ve halkıyla kardeşlik duygularına ve ortaklık ilişkilerine sahipken, Azerbaycan, yukarıda belirtilen uygulamalarıyla, İslam’ı itibarsızlaştıran El Kaide ve İslam Devletini hatırlatmaktadır.

Sevgili meslektaşlarım, sevgili halkım.

Bu konularla ilgili ilk defa bu kadar detaylı konuşuyorum, bu kadar detaylı konuşuyorum, çünkü görüyorum ki, Azerbaycan döneklik sergileyerek, kendi davranışını Ermenistan’a mal etmeye çalışıyor.

Ancak bu, uluslararası ve bölgesel güvenliğin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir ortamda ortaya çıkmasaydı, başlı başına bir sorun olmazdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarına dikkat edersek, aslında herkesi tehdit ettiğini görürüz, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İran, Avrupa Birliği.

Azerbaycan ayrıca, bölgesel istikrara katkıda bulunabileceği kesin olan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini engellemeye devam ediyor.

Küresel enerji gündeminin, Azerbaycan cumhurbaşkanını heyecanlandırdığını tabii ki anlıyorum, fakat aynı zamanda, bölgenin istikrarı, güvenliği ve demokrasisi açısından, barış için giderek artan bir tehdit haline gelen Azerbaycan’ın eylemlerine ilişkin, uluslararası toplumun somut önlemler alma zamanının geldiğini düşünüyorum.

Özellikle, Azerbaycan’ın Ermenistan’ı temelsiz bir şekilde ateşkes rejimini ihlal etmekle suçlamaya devam ettiğini görüyoruz

Deneyimler, bu tür sahte haberlerin yayılmasının, yeni bir saldırganlığın başlangıcı olduğunu göstermektedir.

Azerbaycan’ın bazen Ermenistan’ı suçlamak için, işgal altındaki Ermenistan topraklarında bulunan kendi mevzileri arasında karşılıklı ateş açtığını, daha önce söyleme fırsatım oldu.

Bu artık tekrar eden bir uygulama haline geldi.

Azerbaycan’ın ayrıca, savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların değişimine ilişkin Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın 8. maddesini sürekli olarak ihlal ettiğini, Ermenistan Cumhuriyeti’nin birçok vatandaşını gözaltına tutmaya devam ettiğini ve bu insani sorunu ucuz pazarlık konusu haline getirmeye çalıştığını kaydetmeliyim.

Azerbaycan, kayıp şahıslar konusunu, sanki bu sadece kendisiyle ilgili ve Ermenistan, bu insani sorunun çözümü bağlamında olumsuz yaklaşım gösteriyor izlenimi vererek, sürekli spekülasyon konusu yapmaktadır.

Hâlbuki bu konu, Ermenistan Cumhuriyeti için aynı derecede acil ve acılı bir sorundur.

Birinci Karabağ savaşından Ermeni tarafının kayıp sayısı 777, 44 gün savaşından ise 203’tür.

Hatta 13 Eylül’den beri 16 kayıp askerimiz var ve bu gençlerin cesetleri, Azerbaycan kontrolü altında bulunan topraklarda bulunuyor ve Azerbaycan tüm olası yöntemleri ve hayali bahaneleri kullanarak, onların Ermenistan’a iadesini savsaklıyor.

Hâlbuki 2020’den beri Ermeni tarafı, bilgi eksikliği nedeniyle son derece zor olmasına rağmen, birinci savaşta kaybolan 130 kişinin cesedini Azerbaycan’a iade etti ve bu yönde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bildiğiniz gibi Ermenistan, 2020 savaşından sonra, 7 bölgenin tüm mayın tarlalarının haritalarını Azerbaycan’a teslim ederek, insani bir jest yaptı, fakat Azerbaycan, bunu karşılıklı güven ortamı oluşturmak yerine, saldırganlığı ve düşmanlığı yayma nesnesine dönüştürdü.

Sevgili meslektaşlarım, sevgili halkım.

Konuşmamı bitirirken, Ermenistan Cumhuriyeti’nin bunlara rağmen tüm yükümlülüklerine, varılan tüm anlaşmalara sadık olduğunu belirtmeliyim.

Prag ve Soçi’de varılan anlaşmalara, yani BM Şartı, 1991 Almatı Deklarasyonu ve Protokol temelinde birbirimizin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde, Azerbaycan ile sınırların tespit edilmesi ve çizilmesini gerçekleştirmek ve barış anlaşması imzalanmasıyla ilgili anlaşmalara olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek istiyorum.

Barış gündemine samimi olarak kendimizi adamış olduğumuzdan dolayı, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının bir an önce tespit edilmesinin tamamlanması, tüm bölgesel ulaşım ve ekonomik bağlantılarının engellerinin kaldırılması ve Azerbaycan ile bir an önce bir barış anlaşmasının imzalanması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.

Ancak, barış gündeminin Ermenistan Cumhuriyeti’nin veya Dağlık Karabağ Ermenilerinin “barışçıl imhası” olduğunu düşünen varsa, fena halde yanılmaktadır, fena halde yanılmaktadır.

Barış gündemi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ve bölgenin barışçıl gelişimi ve bir arada yaşamasıdır ve biz, hedefimize ulaşacağız.”

Ermenistan Kamu Radyosu