Paşinyan Azerbaycan davranışlarıyla El Kaide ve IŞİD’i hatırlatıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ halkının Azerbaycan birliklerinin temas hattındaki ihlallerine son verme, barış güçlerinin sorumluluk bölgesinden askerlerini çekme ve Dağlık Karabağ’daki Ermenilere karşı soykırım politikasından vazgeçme talebini haklı buluyor.

2022 yılının Mart ayında Karabağ’a giden tek doğalgaz boru hattının Azerbaycan tarafından patlatılması soykırım politikasının bir tezahürü olarak nitelendiren Paşinyan şöyle konuştu:

“Aynı zamanda Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin birlikleri gece saatlerinde Karabağ’ın bazı köylerinin evlerine ışık tutuyor ve sakinlerini tehdit edip evlerini terk ettiğini talep ediyor. Yerleşim yerlerine ateş açarak yüksek sesli hoparlörlerle ezan açıyorlardı. Ve şimdi böyle bir faaliyette bulunanlar Ermenistan’ı İslam karşıtı eylemlerle suçluyorlar, ancak İslam dinine ve medeniyetine yönelik saygımız tartışılmazdır.

Ermenistan’ın ve Ermeni halkının onlarca İslam devletleriyle ve halklarıyla kardeş ve ortaklık ilişkileri var ancak Azerbaycan bu tavırlarıyla İslam’ı itibarsızlaştıran DEAŞ’ı ve El-Kaide’i hatırlatıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/10/Paşinyan-Azerbaycan-El-Kaide-IŞİD/239611