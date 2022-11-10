PAROS DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ MAYDA SARİS’İN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 12:00’de, Paros Dergisi Yayın Yönetmeni Mayda Saris’i kabul etti.

Görüşmede Mayda Saris, Paros Yayınevi’nin 12. Kuruluş yıl dönümünde yayınlanan “Aziz Pavlos Dünya Uluslarına Gönderilen Elçi” kitabının bir nüshasını Patrik Hazretleri’ne takdim etti ve kendisini 16 Kasım’da düzenlenecek tanıtım gününe davet etti.

Kitabın yazarı Metropolit Sotirios Trambas iken kitaba, Rum Ortodoks Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri de yazılarıyla katkı sağlamıştır.

Patrik Hazretleri, yeni yayını tebrik ederek kendisine hediye edilen örnek için teşekkür etti ve davete icabet edeceğine söz verdi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad