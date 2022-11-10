NARLIKAPI VAKFI MAVİ LİSTE ADAYLARININ PATRİKHANE ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 11:00’de, Mayram Keçeci başkanlığındaki Narlıkapı Vakfı seçimleri mavi liste adaylarını kabul etti.

Ziyaretçileri karşılayan Patrik Hazretleri, seçim öncesinde adayların ruhani merkezlerini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mayram Keçeci, kendilerini kabul ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettikten sonra, adaylar tek tek söz alarak kısa biyografik bilgiler verdiler.

Adaylar, Patrik Hazretleri’ne hazırladıkları şablon ile, üç başlık altında topladıkları (İnanç, sosyal hayat ve yönetim) projelerini takdim ettiler.

Kilisenin bir okulu olmadığını ancak kilise yaşamının gelişmesi ve inananların manevi tatmin hissetmeleri için her türlü çabanın gösterileceğini dile getirdiler. Çocuklar ve gençlerin misyonuna

dikkat çekerek “şabik” giyinme geleneğini devam ettireceklerini; ayrıca kilisemizin değerleri ve inanç ilkelerini de çocuklara ve gençlere aktaracaklarına söz verdiler.

Sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak, öğrencilerimizi bir araya getirerek, onlara toplumumuzun değerlerini sevdirmeyi planladıklarını, ayrıca Ermenice bilmeyen veya az bilen halkımızı anadilimize daha aşina hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

Yöneticilik açısından ise; Patriklik Makamı ve diğer vakıf yönetimleri ile sağlam bir diyalog kurma sözü verdiler.

Patrik Hazretleri, planlanan projeler hakkında verilen bilgileri memnuniyetle dinledi ve kilisenin devamlılığına hizmet etmenin, Tanrı’ya hizmet etmek olduğunu hatırlattı. Ziyaretçiler, gösterdiği pederane yaklaşım ve nasihatleri için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler.

Görüşmenin sonunda, Patrik Hazretleri, adaylara pederane takdislerini iletti ve seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad