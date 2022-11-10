Mehmet Öz’ü yenen Fetterman: Ayasofya yeniden müze olmalı

Artı Gerçek – ABD’de yapılan Kongre ara seçimlerinde Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato adayı olan Türkiye kökenli kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ü mağlup eden Demokrat Partili rakibi John Fetterman’ın Türkiye’ye yaptığı dini özgürlük eleştiri Yunanistan basınında gündem oldu.

Fetterman, 20 Ekim tarihli yazısında Ayasofya’nın camiye çevrilmesini ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapalı kalmasını eleştirdi.

Washington D.C merkezli Manatos & Manatos adlı lobicilik şirketinin açıklamasına göre Fetterman ayrıca Türkiye’nin “Ekümenik Patrikhane’nin mülklerine el koymasını” ve “Ankara’nın Patriklik seçimlerine müdahale etmesini” kınadı.

‘RUM ORTODOKSLARIN TÜRKİYE’DEKİ DİN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİ DESTEKLEYECEĞİM’

Fetterman’ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

“ABD Anayasası herkese din özgürlüğü hakkını garanti ediyor. Bu bir Amerikan değeridir ve hem benim hem de Yunan-Amerikan toplumu için ortak bir değerdir. Benim için özellikle endişe verici bir alan, Washington’daki iki partiden Amerikalı liderlerin Yunan Ortodoks Kilisesi’nin ve dünya çapında 300 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan’ın ruhani lideri Ekümenik Patrik’e dini özgürlük sınırlamalarının getirildiğini tespit ettiği Türkiye’dir.

Ekümenik Patrik Bartholomeos liderliği boyunca dinler arası diyalogda lider olmuştur; Müslüman liderleri Amerika’ya yapılan 11 Eylül saldırısını din karşıtı bir eylem olarak kınamaya sevk etti. Dini anlayış ve barışa katkılarından dolayı Kongre, onu Kongre Altın Madalyası ile onurlandırdı. Ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadelede olağanüstü liderliğiyle tanındı.”

‘TÜRKİYE’NİN AYASOFYA’YI TEKRAR MÜZEYE ÇEVİRMESİ GEREKTİĞİNE KUVVETLE İNANIYORUM’

“Bir ABD Senatörü olarak Rum Ortodoksların Türkiye’deki din özgürlüğü mücadelesini destekleyeceğim. Türkiye’nin Rum Ortodoks Kilisesi’nin dini özgürlüklerini koruması, Bartholomeos’u Ekümenik Patrik olarak tanıması ve halefinin seçimine müdahale etmemesi, el konulan mülkleri kiliseye iade etmesi, Ayasofya’yı tekrar müzeye çevirmesi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açması gerektiğine kuvvetle inanıyorum.

Türkiye’nin Ekümenik Patrik’e yönelik muamelesinin farkındayım ve Başkan Biden ile Sekreter Blinken’in bölgedeki dini azınlıklar için dini özgürlükleri destekleme konusundaki aciliyetini şiddetle destekliyorum. Bu mücadelede Ortodoks Hıristiyan topluluğunu desteklemeyi ve tüm inanç liderleri arasında ortak eylemi teşvik etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği Öz, yüzde 46,8 oy oranında kalmış, Fetterman ise oyların yüzde 50,8’ini almayı başarmıştı. (DIŞ HABERLER)

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