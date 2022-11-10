KFC Almanya şubesinden Kristal Gece rezaleti

Dünyaca ünlü fast food markası Kentucky Fried Chicken´ın Almanya şubesi, ülkedeki müşterileri Yahudilere karşı yumuşak peynir ve çıtır tavukla Kristal Gece pogromunun yıldönümünü kutlamaya davet ettikten sonra çarşamba günü özür diledi.

Fast food zinciri müşterilerine, “Pogrom gecesinin anma günü: Çıtır tavukla ve daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın” şeklinde mesajı attı. KFC’nin bu mesajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KFC daha sonra ikinci bir mesaj göndererek, “Üzgünüz, bir hata oluştu. Sistemimizdeki bir hata nedeniyle uygulamamız üzerinden yanlış ve uygunsuz bir mesaj gönderdik. Bunun bir daha yaşanmaması için mesaj sistemi derhal kontrol edilecektir’’ dedi.

Bu yıl Almanya’da yaşanan Kristal Gece katliamının 84. yıl dönümüydü. Kristal Gece’de isyancılar, yüzlerce sinagogu yıkmış, binlerce işyerini yağmalamış, en az 91 Yahudiyi öldürmüş ve 30 bin Yahudi erkeği toplama kamplarına yollamıştı.

İsrail’in ulusal Holokost Müzesi Yad Vaşem çarşamba günü, pogromu yakından gösteren tüyler ürpertici, daha önce görülmemiş fotoğraflar yayınladı.

Fotoğraflara aşağıdaki linkten uluşabilirsiniz:

https://www.timesofisrael.com/chilling-newly-discovered-photos-show-nazi-kristallnacht-up-close/

https://www.salom.com.tr/haber/123783/kfc-almanya-subesinden-kristal-gece-rezaleti