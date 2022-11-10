‘Imagine Projesi’ tamamen iptal olsun

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Hüseyin Macit

YUSUF

Kıbrıs’ı Yunan yapmak Kıbrıs Rum halkının ve destekçileri emperyalist hristiyan batının en önemli hedefidir. Yunanistan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanmasından itibaren Megali İdea ve Enosis rüzgarları Kıbrıs’ta esmektedir. Yakın tarihimizde Kıbrıs’ta yaşananlardan Rum-Yunan ikilisi hiçbir ders almazken, adeta olmayacak duaya amin demekte ve ısrarla adanın Elenleşmesi için şer planlar, tezgahlar peşinde koşmaktadır. Türk’ün şamarını Çanakkale’de, Sakarya’da, İnönü’de, Dumlupınar’da yiyen ve soluğu Ege’nin soğuk sularında alan,1974’te tarihi ağır bir yenilgi alan palikaryalar, bugün dahi akıllanmamıştır ve başlarını belaya sokacak yeni maceralar peşindedir. Rum-Yunan ikilisinin tarihsel hedeflerinin önündeki en büyük engel, bugün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde hasretle, minnet ve şükranla andığımız Yüce Atatürk’ün izinden milim sapmayan, Onun bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için işaret ettiği şekilde ölmeyi, şehit olmayı göze alan Kıbrıs Türk halkının, kahraman mücahitlerin destansı direnişi olmuştur. Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’den aldığı destekle adadaki varoluş mücadelesi sürmektedir. Türklük ve Müslümanlığın Kıbrıs’ta devamı için verdiğimiz varoluş mücadelemiz neticesinde kahraman Mehmetçiklerin adaya gelmesinin ertesinde kurduğumuz devletimiz KKTC, Rum-Yunan planlarını imkansızlaştırırken, KKTC’nin tanınması hedefimiz ise Rumların ve bunların destekçilerin uykularını kaçırmaktadır. Adanın Yunan olamayacağı gerçeğine rağmen kuyumuzun kazılmaya devam edildiği açıktır. Avrupa Birliği ve ABD’nin desteği ile yeni şer planlar devreye koyulmuştur. Son planları geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin körpecik beyinlerini yıkayarak bizleri içten vurmaya yönelik sözde barışı, hoşgörüyü, önyargıları, birlikte yaşama kültürünü geliştirecek eğitim programı‘İmagine Projesi’ devreye sokulmuştur.

İmagine Projesi Avrupa Birliği tarafından, Almanya’nın liderliğinde milyonlarca Euro akıtılarak fonlanan Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneğinin (Association for Historical Dialogue and Research) başlattığı bir şer projedir. Imagine Projesi’nin nihai hedefi federal birleşik Kıbrıs kurulmasıdır. Bu amaçla gençlerimizin yakın tarihte adada olan biteni öğrenmeleri, Rum vahşetini, biz Türkleri ortadan kaldırmak üzere akıttıkları kanları, soykırım teşebbüslerini öğrenmeleri engellenmekte, bu doğrultuda tarih kitapları aktarılan fonlarla safsatalarla değiştirilmekte, tahrif edilmekte, yaşanan gerçekler tarih kitaplarında yer almamaktadır. Bizi özgürlüğümüze kavuşturan, mutlak soykırımdan kurtaran Anavatan Türkiye’nin ‘işgalci’ ve ‘istilacı’ olduğu ve adadaki ‘barış ve huzurun’1974’ten sonra bozulduğu, eski günlere dönmek için Türkiye’nin adadan gitmesi gerektiği gibi iğrençliklerle gençlerimiz zehirlenmektedir. Söz konusu amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunulan Imagine Projesikapsamında, Türk ve Rum gençlerini yakınlaştırmak, buluşturmak, aralarında kalıcı dostluk oluşturmak ve Kıbrıslılık kimliğini aşılamak hedeflenmektedir. 2017 yılında Teslimiyetçi/Tavizci 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Faşist Eokacı/Enosisçi Nikos Anastasiadis ikilisi tarafından başlatılan ve bizzat Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen, gençlerimizin Anavatan Türkiye’den ve devletimiz KKTC’den koparılmasına hizmet ederek KKTC’nin varlığını tehdit eden Imagine Projesi yoğun uyarılar sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz günlerde alınan kararla şimdilik ‘ertelendi’. Karar sonrasında içimizdeki 5. kolcuların, Rum işbirlikçisi ana muhalefet birleşik Kıbrısçı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ve ABD yönetiminin paçaları tutuştu. Birkaç gün önce CTP ile işbirliği içerisinde olan Enosisçi AKEL,KKTC cumhurbaşkanlığının aldığı kararın geri alınması çağrısı yaptı. KKTC üzerindeki emperyalist hedeflerin bir aracı olan, genç beyinlerimizin yıkanmasını hedefleyen, ‘barış eğitimi’ adı altında gençliğimize Rumun adadaki vahşet ve zulmünü hoş göstermeyi hedefleyen, Rum-Yunan ırkçılığına boyun eğmeyi öğretmeyi amaçlayan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs siyaseti ile çelişen unsurlar ihtiva eden ‘iki toplumlu’ Imagine Projesi, projenin yeniden değerlendirilmesine imkan vermek amacıyla ertelenmiş olması yeterli değildir. Projenin tamamen iptal edilmesi KKTC üzerinde oynanan önemli bir oyunu topyekun ortadan kaldıracaktır. Yüce Atatürk’ü andığımız ve Ona ve devrimlerine olan bağlılığımızı haykırdığımız bu önemli günde, esas hedefimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek olduğu unutulmamalıdır.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/imagine-projesi-tamamen-iptal-olsun-595685h.htm