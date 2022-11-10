Ermenistan ve İran arasındaki ticaret hacmindeki artış yüzde 40’tan fazla olacak

Ermenistan Maliye Bakanı Tigran Khaçatryan ve Bakan Yardımcısı Avag Avanesyan, 7-9 Kasım tarihlerinde İran’a çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Ermenistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret çerçevesinde Bakan ve Bakan Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mesud Mirkazem, İran Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Ehsan Khanduzi ve çok sayıda üst düzey yetkili ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Tigran Khachatryan ve Ehsan Khanduzi’nin 8 Kasım’da gerçekleştirdiği görüşmede, komşu ülkeler arasında bir dizi ekonomik öncelik, özellikle de yıllık 3 milyar dolarlık ticaretin uygulanması, ticaret hacminin 5 milyon tona çıkarılması, finans, bankacılık ve ticaret ve gümrük ilişkilerinin basitleştirilmesi ve geliştirmesinin önemine vurgu yapıldı.

İran ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini önemsediğini dile getiren Ermeni bakan, “Ermenistan ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini üç milyar dolara çıkarma hedefi, bu temellerin kanıtıdır.” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik alışveriş hacminde kaydedilen yüzde 25’lik artışa değinen Khaçatryan, bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın yüzde 40’ın üzerinde olacağını vurguladı.

İranlı bakan Khanduzi ise İran Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında yapılan görüşmede ele alınan ili ülke arasındaki 3 milyar dolarlık ticaret hedefi bu hükümet döneminde gerçekleşeceğini ümit ediyor. bu

Ermenistan Kamu Radyosu