Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermenistan’a net mesaj: Kendilerine açık söyledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in davetine icabetle yarın gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Semerkant’a hareket edeceğim. Ziyaretim kapsamında bugün kardeşim Mirziyoyev ile bir araya geleceğiz. Zirvemiz bu sene “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenleniyor. Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla, 1992’den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüşen birlikteliğimiz günden güne güçleniyor. Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul’da aldığımız kararların hayata geçirilmesi ve takibi bakımından yoğun bir mesai harcadık. Semerkant’ta bayrağı Özbek kardeşlerimize emanet edeceğiz. Semerkant zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. Ziyaretim kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkaları ile de temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerimizin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkant Zirvesi’nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz. Zirvemizde alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. SORU – CEVAP TAHIL KORİDORU Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik, yaptık. Tabi birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Birbirimize olan özgüven ve saygı bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor. Bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Şu an itibarıyla bugüne kadar böyle yürüdü, aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar bunlar tabi birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi takipçisiyiz. ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER Ermenistan’la en son biz Prag’da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik. Siz Azerbaycan’la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan’la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Bunu çok açık şekilde kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinemedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD’de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir. RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ne zaman bu iş biter, bunu söylemek akıl karı değil. Herson’la ilgili olarak Rusya’nın aldığı karar olumlu, önemli bir karar. Temennim odur ki G-20’ye Rusya’dan katılım olacak mı bilemiyorum, katılım olursa görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasimizi Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz odur ki; savaşın egemen olduğu dünyadan barışın egemen olduğu dünyaya geçişi sağlayalım. Milliyet Gazetesi