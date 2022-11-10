BAKIRKÖY KİLİSESİ VAKFI MAVİ LİSTE ADAYLARININ PATRİKHANE ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü, saat 10:00’da Mari Yancı başkanlığındaki Bakırköy Kilisesi Vakfı mavi liste adaylarını kabul etti. Ziyaretçileri karşılayan Patrik Hazretleri, seçim öncesinde adayların ruhani merkezlerini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mari Yancı, kendilerini kabul ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettikten sonra, adaylar tek tek söz alarak kısa biyografik bilgiler verdiler. Yönetim kurulunun mevcut dört üyesinin yanı sıra yedi yeni üyeyi bünyelerine katarak yönetime aday olduklarından bahsettiler. Mari Yancı’ya göre, bu kompozisyon bir bakıma geçmişin geleneksel çizgisinin bir devamıydı, buna göre Bakırköy Kilisesi Vakfı’nın tamamen yeni üyelerden oluşması uygun değildi. Bu geleneksel çizgi, bir şekilde geçmişten günümüze deneyim aktarma fırsatı sağladı.

Adaylar, gelecekle ilgili planlarını dile getirerek, asıl amaçlarının Dadyan Okulu’nun eğitim seviyesini yüksek tutmak olduğunu belirttiler. Okul için planlanan projeleri memnuniyetle dinleyen Patrik Hazretleri, cemaat okullarımızın sadece eğitime odaklanmadığını, öğrencileri Ermenice ve dini bilgiler de öğreterek yetiştirdiklerini hatırlattı. Cemaat okullarına ayrılan fonlar ile öğrencilerimizin bilimin ve yabancı dilin yanı sıra Ermenice eğitimi almalarının, Ruhani Merkezlerini, Patriklerini ve okullarını açık tutmak için çabalayan okul yöneticilerini tanımalarının beklendiğini vurguladı.

Ziyaretçiler, gösterdiği pederane yaklaşım ve nasihatleri için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ederek, bu nasihatler doğrultusunda ilerlemeye söz verdiler.

Görüşmenin sonunda, Patrik Hazretleri, adaylara pederane takdislerini iletti ve seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad