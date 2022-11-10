ABD’deki Ermeni koalisyonu, Mehmed Öz’ün ABD Senatosu üyeliğine seçilmesini engelleyebildi

Amerika’daki Rum, Yahudi, Kürt ve diğer cemaat örgütlerini içeren Amerika Ermeni Ulusal Komitesi liderliğindeki bir koalisyonun uzun vadeli çabaları sonucunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir siyasetçi olan Mehmet Öz’ün ABD Senatosu üyesi olarak seçilmesini engellemek mümkün oldu.

Armenpress’in aktardığına göre Ermeni Ulusal Komitesi Merkezi Ofisi’nden yapılan açıklamada Öz’ün Türkiye’deki yönetici elitle açık bağlantılarının yanı sıra Ermeni Soykırımı’nı inkar etmesiyle de bilindiği belirtiliyor. Mehmed Öz’ün senatör olarak seçilmesi hem Amerika Ermeni cemaati hem de Ermeni-Amerikan ilişkileri için önemli engeller oluşturabilirdi.

Pennsylvania seçimlerinde John Fetterman en fazla oyu alarak kazandı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Raffi Hambaryan bununla ilgili olarak şunları kaydetti: “Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, bu tarihi zaferle, düşman Türkiye yönetimiyle derin bağları olan bir Ermeni Soykırımı inkarcısından ABD Senatosunu, Pensilvanya halkını ve Amerikan demokrasisini savundu. Bu önemli zafer, bir yılı aşkın stratejik planlama ve araştırma, seçmen eğitimi, medya kullanımı ve hedefi olan diğer girişimleri dahil olmak üzere yorulmak bilmeyen toplumsal ve koalisyon çabalarının sonucudur. Dr. Öz’un mağlubiyetinden memnunuz ve John Fetterman ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu