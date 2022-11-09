Yunanistan heyeti Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Yunanistan Parlamentosu milletvekilleri Ermeni Soykırımı Anıtı Tsitsernakaberd’i ziyaret etti.
Konukları Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Bilimsel İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Edita Gzoyan karşıladı ve onlara Ermeni Soykırımı Anıtı’nın tarihini anlattı.
Ayrıca konuklara, geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan’daki Ermeni nüfusun etnik temizliği sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin anısına ithaf edilen Tsitsernakaberd bölgesinde dikilen üç haçkarın hikayesini sundu.
Yunanistan heyeti ebedi ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ziyaretin sonunda milletvekilleri Müzenin konuk defterine not bıraktılar.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/09/Yunanistan-Ermeni-Soykırımı/239544
İlk yorum yapan siz olun