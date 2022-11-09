HDP’li Paylan’dan Bakan Kurum’a: Yerel yönetimlerle bir rekabet içindesiniz, İstanbul ve İzmir Belediyeleriyle birlikte niye çalışmıyorsunuz?

“Tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımıza kentsel dönüşüm adı altında borçlandırma teklif ediyorsunuz”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye için deprem riskini hatırlatırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum‘a, “Şu anda deprem bekleniyor Sayın Bakan. Yurttaşlarımızın yarısı deprem haritasında fay hatlarının olduğu yerlerde yaşıyor. Milyonlarca yurttaşımız ‘tabut evler’de yaşıyor. Kamu dediğimiz şey bir bütündür. Siz maalesef yerel yönetimlerle bir rekabet içindesiniz. İstanbul ve İzmir Belediyeleriyle birlikte niye çalışmıyorsunuz? Birbirinizin rakibi değilsiniz ya! Burada milyonlarca insan ‘tabut evler’de ölümü bekliyor. Siz birbirinizi baltalamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda sizi de yerel yönetimleri de suçlayabilirim. Başta sizi suçluyorum. Tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımıza kentsel dönüşüm adı altında borçlandırma teklif ediyorsunuz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi Bakan Murat Kurum’un katılımıyla görüşülüyor.

HDP Milletvekili Garo Paylan, bütçe üzerine söz aldı. Paylan, Türkiye’de konut ve kira artışlarına dikkat çekerken, “Sadece ev fiyatlarını değil, kiraları da uçurdunuz. Geziyor musunuz bilmiyorum ama ‘Sahibinden’e bari bakın. İstanbul’da 5 bin liranın altında kümes kalmadı. Asgari ücret 5 bin 500 lira. Yurttaş 5 bin lira kiraya verse, 500 liraya makarna yese hayatta kalamaz. Doğal gaz, elektrik, su faturaları da var. Batı ne yapıyor? Sosyal devletler, belli bir oranda kamu elinde stok tutuyor. Kamunun malı olarak elinde stok tutuyor. Onu da garibanlara ömrü boyunca veya geliri belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar tahsis ediyor. Biz bu boş konutların bir bölümünü neden kamuda tutmuyoruz? Niye TOKİ’nin ürettiği bütün evleri satmak zorundasınız?” diyerek Bakan Kurum’a sorular yöneltti.

“YURTTAŞLARIMIZA BUNLARI TAHSİS ETSEK?”

Sosyal devlet vurgusu yapan Paylan, “Kamunun elinde 2 milyon stok olsa ve en garibandan başlayarak, yurttaşlarımıza bunları tahsis etsek? Elektrik, doğalgazı, suyu, interneti de ücretsiz olarak… İlla borçlandırmamız mı gerekiyor. Sosyal devlet değil miyiz biz? Böyle bir sosyal konut projesine ne dersiniz sayın Bakan? Ama böyle bir derdiniz yok. TOKİ Başkanıydınız. Maalesef TOKİ Başkanı olarak devam ediyorsunuz. ‘Konut üreteceğim ben’ diyorsunuz. Konut üreterek bu mesele çözülmez, regülasyonlar gerekir sayın Bakan. Bu regülasyonlar konusunda beraber çıkaralım. Çıkarırsak, bakın görürsünüz, memlekette konut sorunu bitecek, kiralar ve konut fiyatları düşecek” dedi.

“İstanbul ve İzmir belediyeleriyle birlikte niye çalışmıyorsunuz?”

Paylan, Bakan Kurum’u, yerel yönetimlerle işbirliği yapmadığını söyleyerek eleştirdi. Paylan, şunları söyledi:

“Şu anda deprem bekleniyor sayın Bakan. Yurttaşlarımızın yarısı deprem haritasında fay hatlarının olduğu yerlerde yaşıyor. Milyonlarca yurttaşımız ‘tabut evler’de yaşıyor. Kamu dediğimiz şey bir bütündür. Siz maalesef yerel yönetimlerle bir rekabet içindesiniz. İstanbul ve İzmir belediyeleriyle birlikte niye çalışmıyorsunuz? Birbirinizin rakibi değilsiniz ya. Burada milyonlarca insan ‘tabut evler’de ölümü bekliyor. Siz birbirinizi baltalamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda sizi de yerel yönetimleri de suçlayabilirim. Başta sizi suçluyorum. Tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımıza kentsel dönüşüm adı altında borçlandırma teklif ediyorsunuz. Yerinde dönüşüm teklif etmiyorsunuz.

“Vicdanınız sızlamadı mı Tozkoparan’daki görüntüleri gördüğünüzde?”

Tozkoparan’da yurttaşlarımızın nasıl sokağa atıldığını görmediniz mi ya? Vicdanınız sızlamadı mı Tozkoparan’daki görüntüleri gördüğünüzde? 10 bin lira kiraya yer yok, mal sahibi olana bin 500, kiracı olana en fazla 3 bin lira para teklif ediyorsunuz. 3 bin liraya ev var mı İstanbul’da sayın Bakan? O mahallede kira kaç paraysa o kadar destek olmanız lazım. Garibanları görmediniz mi sayın Bakan, ‘Ben nereye gideyim oğlum, 3 bin liraya ev mi var?’ diyor. Duymuyor musunuz bu feryatları? Boşalttığınız mahallede kira rayici neyse o rakamdan destek yapmanız lazım. 3 bin liraya şu an Tozkoparan’da kiralık ev mi var? Gidip bakıyor musunuz o anamızı, kardeşlerimizi sokağa attığınız zaman? Bakmıyorsunuz, kapının önüne koyuyorsunuz. Gücü yetmeyene ‘Hadi sen git buradan’ diyemezsiniz. 50 yıldır o mahallede yaşamış, hatırası, hafızası var. O borçların altından kalkma şansı yok. Fakir, fukara, gücü yetmeyeni sokağa atmamanız lazım bu kentsel dönüşüm süreçlerinde.”

“Sizden önceki Bakan, deprem konusunda ‘Kader diyemeyiz’ dedi, siz de bunu demelisiniz”

Paylan, deprem konusunda önlem alınması gerektiğini ifade ederken, “Sizden önceki Bakan, deprem konusunda ‘Kader diyemeyiz’ dedi. Siz de bunu demelisiniz. Deprem konusunda gerçekten bir dönüşüme ihtiyaç var. Ama bu dönüşümü halkla birlikte, halkın rızasıyla ve halkın gücüne göre, sosyal bir devlet anlayışıyla yerinde yapmamız gerekir. Aksi takdirde vebal altına giriyorsunuz. Gelin, bu meseleyi çözmek için yasa gerekiyorsa yasa, regülasyon gerekiyorsa regülasyon, beraberce yapalım. Ama kimsenin ahını almayalım” dedi. (ANKA)

https://t24.com.tr/haber/hdp-li-paylan-dan-bakan-kurum-a-yerel-yonetimlerle-bir-rekabet-icindesiniz-istanbul-ve-izmir-belediyeleriyle-birlikte-niye-calismiyorsunuz,1071283