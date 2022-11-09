‘Bellek Diyarbakır’ sergisi açıldı

DİYARBAKIR – Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Keçi Burcu’nda yazar ve şair Ahmet Çakmak’ın hazırladığı “Bellek Diyarbakır / Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır’da Mecmualar – Kültür Sanat Dergileri Sergisi” açıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı sergi açılışında konuşan Ahmet Çakmak, serginin 20 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Çakmak, “Bu dergiler benim 20 yıllık arşivimden çıktı. Kültür, sanat dergileri, edebiyatın, şiirin, romanın hafızasıdır. Sergiyi, Diyarbakır’ın kültürel hafızasını, nereden nereye geldiğini göstermek için gerçekleştirdik” dedi.

Ahmet Çakmak

Diyarbakır’ın önemli şahsiyetlerinden Ali Emiri’ye ithaf edilen serginin küratörlüğünü Şerif Yaşar, Sanat Direktörlüğünü ise İsmail Oyur üstendi.

Sergide yer alan dergiler, Osman’ı döneminden günümüze kadar Diyarbakır’da yayımlanan dergilerden oluşuyor. Sergi, Diyarbakır’ın kültürel birikiminin yanı sıra çok dilliliğini de gösterir nitelikte. Dergiler Osmanlıca, Ermenice, Süryanice, Türkçe ve Kürtçe yayımlanmış. İki hatta üç dilde okurun karşısına çıkan dergiler de sergide yer alıyor. Süryani entelektüel, yazar Naum Faik’in 1910-1912 yıllarında yayınladığı Kevkeb Medinho (Şark Yıldızı) adlı dergi, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice çıktı. Sergi, dergileri çıkaran sanatçıları tanıtmayı da ihmal etmiyor. Dergi çıkaranların hayatları ve kültürel çalışmaları hakkında bilgi veren panolar dergilere eşlik ediyor.

Sergi gibi kültürel etkinliklere renk katan bir mekan olan Keçi Burcu’nda açılan “Bellek Diyarbakır / Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır’da Mecmualar – Kültür Sanat Dergileri Sergisi”, 27 Kazım tarihine kadar açık olacak. (DUVAR)

Gazete Duvar