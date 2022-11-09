13 Kasım´da Yahudi Kültürü Avrupa Günü´nün programı belli oldu

Avrupa´nın 35 ülkesi ile birlikte, 2001 yılından beri Türkiye´de de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, 13 Kasım Pazar Günü Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi´nde gerçekleşecek.

Yahudi kültürünü tanıtmak, daha geniş topluluklar arasında anlayış ve güven yaratmak amacıyla hazırlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, tüm katılımcılara Yahudi gelenek, görenek ve gerçekleri hakkında bilgi edinme fırsatı vermeye devam ediyor.

2021 yılında hibrit olarak ‘Diyalog’ temasıyla düzenlenen günde, İstanbullar Yahudi kültür ve geleneklerini, konferans, sergi, belgesel film ve konser gibi farklı etkinliklerle tanıma şansı yakalamıştı. Bu yıl da Yahudi Kültürü Avrupa Günü keyifli ve iddialı etkinlikleriyle, tarihten, müziğine; geleneksel dilinden, yemek kültürüne bir topluluğun gerçeklerini masaya yatırıyor.

2001’den beri de Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün hakkında konuşan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdür ve Küratörü Nisya İşman Allovi, “Pandemi sebebiyle online yapılan faaliyetlerimizi bu yıl yeniden yüz yüze yapacağımız için çok mutluyuz. Yahudiler MÖ 4. yüzyıldan beri bu topraklarda yaşıyor. Yahudilik çok eski, kadim bir din ve kültür. Fakat halen bilinmeyen veya yanlış bilinen çok öğesi var. Biz de önyargıları aşmak, bu toplumu kültürü, yemeği, müziği, gelenekleriyle tanıtmak için her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz ve tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Zengin kültür geçmişiyle, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan Türkiye topraklarında yüzyıllardır yaşayan Yahudiler ile kültürler arası bir köprü kurmayı amaçlayan bu özel günde, temsili bir Yahudi düğününden, değerli konuşma ve panellere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Müzik, neşe ve kültür dolu saatler

13 Kasım Pazar günü Yako Taragano ve Sinagog İlahileri Korosu’nun Türk Sefarad ezgileriyle başlayacak bu etkinliklerle dolu gün, Albando ekibinin neşeli Sefarad ezgileriyle son bulacak. Her yıl en çok ilgili çeken, Yahudi gelenek ve göreneklerine göre sinagogda gerçekleşen temsili düğün bu sene de meraklı gözleri Neve Şalom Sinagogunda ağırlamaya hazır.

Gelin Tanış Olalım

Etkinlik programında, bilinmeyene karşı olumsuz düşünceyi yıkarak, diyalogla insanlar arasında bir köprü kurabilmeyi amaçlayan ‘Gelin Tanış Olalım’ ekibi, misafirlerin Yahudilik ile ilgili sormak istedikleri tüm soruları Naim Güleryüz Araştırma Merkezi’nde cevaplayacak.

Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Feriha Işıl Demirel, ‘Holokost, Antisemitizm ve Yahudiler’i masaya yatıracak. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin konuştuğu, dünyanın yok olmaya yüz tutmuş dillerinden biri olan Ladino’nun kısa tarihçesini, durumunu ve geleceğini dilbilimci Karen Gerson Şarhon ele alacak.

Gün boyu sürecek panel ve konuşmalarda, piyanist Renan Koen’in yazar Moris Levi ile son kitabı ‘Maymunlar, Patatesler ve Berlin Opera Binası’ üzerine sohbetinin yanı sıra, Sorbonne Üniversitesi eğitim görevlisi Sosyolog Pınar Kılavuz’un Türkiye’de Sefarad kimliğinin nostaljik unsurlarını ele aldığı sunum yer alacak.

‘Yahudi ve İslam Kaynaklarında Tevrât’ konulu sunumda İzzet Erş farklılıklar ve benzerlikleri değerlendirecek. Doğan Pinhas moderatörlüğünde Dr. İnci Türkoğlu ve Mimar Çiğdem Öner, topraklarımızdaki Yahudi varlığını mimari kalıntılarından yola çıkarak değerlendiren bir sohbet gerçekleştirecek. Doğrular, yanlışlar ve doğru bilinen yanlışları ise ‘Bir Yahudi’ye Soralım’ başlığı altında Yusuf Altıntaş, interaktif bir sohbette ele alacak.

Etkinlikler kapsamında yer alan filmlerde İvet Acu Güney’in hikayeleri ve tarifleriyle Yahudi yemek sunumunu ve Dr. Seyfi İşman’ın Burgazada yorumlarını izlemek mümkün olacak.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yıllar içinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlediği sinagog fotoğraflarından bir seçki ile Anadolu’da Yahudi varlığını vurgulamak açısından ilginç bir perspektif sunan ‘Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği’ sergileri ise gün boyu ziyaret edilebilecek.

Bu etkinliklerle dolu günün program detaylarına www.muze500.comadresinden ulaşabilmek mümkün. Yahudi Kültürü Avrupa Günü’ne katılım için, Türk Musevileri Müzesinin internet sitesindeki katılım formunu doldurmak yeterli…

https://www.salom.com.tr/haber/123742/13-kasimda-yahudi-kulturu-avrupa-gununun-programi-belli-oldu