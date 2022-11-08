YEŞİLKÖY KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ BEYAZ LİSTE ADAYLARI PATRİKHANE ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da, kilise din görevlisi Kd. Peder Goryun Fenerciyan ve Yönetim Kurulu Başkanı Habib Özfuruncu önderliğinde, beyaz liste adaylarını kabul etti.

Başkan Habib Özfuruncu, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ettikten sonra, beyaz liste adaylarını tek tek Patrik Hazretleri’ne tanıttı.

Adayları tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Patrik Hazretleri, gelecek planları hakkındayapılan açıklamaları dinledi. Çeşitli toplum sorunları ve bunların çözümü için planlanan çalışmalarla ilgili pederane talimatlar verdi.

Toplum hayatında başarıya ulaşmak için birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Okulun gelişimi yanında kilise için de gelişmeler kaydetmenin önemin hatırlattı.

Görüşmenin sonunda, Patrik Hazretleri, adaylara pederane takdislerini iletti ve seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad