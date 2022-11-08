Şiraz’daki terör saldırısının arkasında Azerbaycan mı var?

Şiraz’daki terör saldırısının arkasında Azerbaycan mı var?

İran Enformasyon ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Şiraz’daki Şah Çerağ camisine yapılan son terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şu ana kadar 26 terörist tutuklandı. IRNA’nın bildirdiğine göre bakanlık, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının ülke içindeki terör eylemini koordine etmede ana bağlantı olduğunu duyurdu.

Bildiride, “Saldırının tasarlayıcısı Azerbaycan uyruklu ve İran’a Tahran İmam Humeyni Havalimanından giriş yapıyor. Tahran’a ulaştıktan sonra tamamı yabancı uyruklulardan oluşan Afganistan merkezli DEAŞ yapılanmasına başkente varışını haber veriyor” ifadeleri kullanıldı.

Şah Çerağ türbesine 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken, türbeye yönelik terör eylemini gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan saldırgan hastanede hayatını kaybetmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu