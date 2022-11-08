Şehitlerin kanıyla kazanılan zaferin kutlu olsun Azerbaycan

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Hasan Öztürk

Bizi tanıyanlar, Azerbaycan’ın öz toprağa Karabağ’ı özgürleştirmek için verdiği mücadeleyi ve sonrasındaki büyük zaferi nasıl bir coşku ile takip ettiğimizi bilecektir..

O yüzden bugün 44 günlük Vatan Savaşı’nın yıl dönümünde Azerbaycanlı kardeşlerimin coşkusunu paylaşmak için bu satırları yazıyorum.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’ın işgal günlerinde, Çıdır Düzü’nde yanına aldığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile raks etmiş, böylece sadece Azerbaycan Türklerinin değil bizlerin de tepkisini çekmişti.

O yüzdendir ki Azerbaycan kesin zaferini Şuşa’yı azat ettikten sonra ilan etti. Ve o gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “N’oldu Paşinyan” diye seslenerek, Çıdır Düzü’ndeki raksa gönderme yaptı.

O günden sonra Karabağ’ın ihya ve imarı devam ediyor.

Aynı zamanda Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri mesafe alıyor. Özellikle Laçin Koridoru ve Zengezur Koridoru konusunda varılan mutabakat ağır aksak da olsa yürüyor

En son Rusya lideri Putin’in riyasetinde yapılan “barış görüşmeleri”nde tam netice alınmasa da “toprak bütünlüğü” ve “egemenlik” konusunda anlaşma sağlandı.

Laçin Koridoru Hankendi ile Ermenistan’ı yani Dağlık Karabağ’daki Ermenilerle Ermenistan’ı birbirine bağlarken, Zengezur Koridoru da inşallah Nahçıvan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak.

O koridora hem demiryolu hem kara yolu yapılacak. Böylece sadece Azerbaycan özerk Nahçıvan toprağına karadan bağlanmış olmayacak Türk dünyası, Türkiye ile de buluşacak.

Biz de nasip olursa Iğdır’dan Nahçıvan’a oradan Zengezur Koridoru üzerinden Karabağ’a oradan Bakü’ye kara yoluyla gideceğiz. Sözümüz budur. Koridorun açılmasını iple çekiyoruz.

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Karabağ’ın kalbi, “Şuşa’da tarihi binalarımızı yıktılar. Yaktılar. Türk izlerini sildiler. Onları yeniden imar ediyoruz. Şuşa’da yeniden ezan sesi duyacağız” demişti Sayın Aliyev… 2020’nin Kasım ayından bu yana Şuşa’da ezan sesi duyuluyor. Ama şehrin imarı uzun sürecek. Çünkü Ermeniler yakıp, yıkıp çekip gittiler.

Sadece Şuşa mı? Hayır, Fuzuli de Gubatlı’da, Ağdam’da, Zengilan’da da aynısını yaptılar.

Ama Şuşa’nın anlamı çok daha farklı. Dedik ya kültür başkenti Azerbaycan’ın. Aynı zamanda Dağlık Karabağ’ın merkezi Hankendi’nin kapısı. Aynı zamanda coğrafyası nedeniyle azad edilmesi en zor şehir.

Bizim için bir anlamı daha var Şuşa’nın. Şuşa Har-ı Bülbül’ün vatanı.

Sadece Şuşa’nın Çıdır Düzü’nde yetişen Har-ı Bülbül şiirlere de konu olmuştu.

Şimdi Karabağ zaferinin destanı yazılıyor Azerbaycan’da.

KARABAĞ ZAFERİ, AZERBAYCAN’A DİRLİK GETİRDİ

44 gün süren “Karabağ’ı özgürleştirme harekatı” diğer adıyla Vatan Savaşı, Azerbaycan’a birlik ve dirlik getirmiş. Her bir şehidimizin kanı, bu toprakları bereketlendirdi, dirlik kazandırdı.

Daha önce defalarca gittiğim bu topraklarda 1’nci Karabağ Savaşı’nın travması yaşanıyordu. Her bulunduğumuz mecrada Ermeni mezalimi ve işgali anlatılıyor… Öfke, hüzün ve çaresizlik etrafında dönen tartışmalar yaşanıyordu.

Bugünse, tam tersi, Azerbaycan’ın kutlu zaferi etrafında, mutluluk ve öz güven tartışmalarına şahitlik ediyoruz.

Oysa savaştan hemen önce Azerbaycan siyasetindeki değişimin ülkeye ne kazandırıp ne kaybettireceği tartışılıyordu.

Artık o tartışmalar sona ermiş, İlham Aliyev liderliğinde ittifak edilmiş.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri iki devlet adamının özenli ilişki biçimi ve onların adımlarına ayak uyduran bürokratlar ve siyasetçiler sayesinde olağan üstü günler geçiriyor.

Karabağ’ın özgürleştirilmesi sırasında Türkiye’nin aldığı rolün Azerbaycan’da herkesim tarafından layıkıyla bilindiğini görüyoruz.

Aynı tutum, medyada da söz konusu.

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Özgürleşmiş Karabağ’ın özgürleşmiş Zengezur Koridoru açıldığında daha önce söz verdiğimiz gibi inşallah arabamızla İstanbul’dan çıkıp Nahçıvan’a uğrayıp Bakü’de İçeri Şeher’deki Kaynana’da çay içeceğiz. Masamızda ceviz, incir, erik reçeli de olacak.

O günler de yakındır.

Zaferin kutlu olsun Azerbaycan!

Karabağ Azerbaycan’dır. Sen çok yaşa Azerbaycan. Sen çok yaşa Türkiye.

https://www.haber7.com/yazarlar/hasan-ozturk/3275539-sehitlerin-kaniyla-kazanilan-zaferin-kutlu-olsun-azerbaycan