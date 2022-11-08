Bartholomeos’un Bahreyn’deki ”Ekümeniklik iddiası” tepki çekti

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Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos, Bahreyn’de “Uluslararası Diyalog Forumu” adlı toplantıya katıldı. Bartholomeos, toplantıda kendisini “Konstantinopolis – Yeni Roma’nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” diye tanıttı.

İstanbul, Konstantinopolis olarak tanımlandı, Türkiye Cumhuriyeti yok sayıldı… Fener Rum Kilisesi papazıBartholomeos Bahreyn’de katıldığı toplantıda, Türkiye karşıtı bir skandala imza attı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde Bahreyn’i ziyaret etti. Ziyarette, Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos da yer aldı.

Bahreyn’de “Uluslararası Diyalog Forumu” adı altında düzenlenen toplantının konuşmacılarından biri de Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos’tu. Bartholomeos’un toplantıda, Lozan antlaşmasına aykırı bir şekilde “Konstantinopolis-Yeni Roma’nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” ünvanıyla takdim edilmesi dikkat çekti.

Oysa, Bartholomeos, İstanbul Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir Türk kurumu olan Fener Rum Kilisesinin başındaki din görevlisi… Ancak Bartholomeos, Türkiye’deki Yunan Ortodoks Hristiyan azınlığının ve Yunanistan’daki Müslüman azınlığın korunmasını sağlayan 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın aleyhinde uzun zamandır siyasi alanda bir rol oynamaya çalışıyor.

İstanbul, Konstantinopolis olarak tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yok sayan Bartholomeos’un Bahreyn’de Büyükelçi Esin Çakıl tarafından ağırlanması da sosyal medyada tepki çekti.

https://www.ulusal.com.tr/gundem/bartholomeosun-bahreyndeki-ekumeniklik-iddiasi-tepki-cekti-15004296