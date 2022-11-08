Antakya’dan çok kültürlülük dersi

Murat TOSUN – BERLİN / Fotoğraflar: Hüseyin İŞLEK

Üç dinin temsilcilerinin bir araya geldiği Antakya Medeniyetler Korosu, Berlin’de bir konser verdi.

Antik Antakya Derneği’nin organize ettiği konser, Berlin kamu radyo ve televizyon kurumu olan RBB’nin konser salonunda gerçekleşti. Yaklaşık 30 kişiden oluşan koro, Antakya’nın tarihten gelen çok kültürlülüğünün zenginliğini sergiledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği konseri Belediye Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İran Büyükelçisi Mahmoud Farzandeh, Türkmenistan Büyükelçisi Berdymurat Redjepov, KKTC Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak da izledi. Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç, konser öncesinde konuklara Hatay’ı tanıttı. Hatay’ın 3 bin yıllık geçmişi olduğunu belirten Sorgeç, aynı zamanda Roma döneminin önemli bir ticari ve askeri kent olduğunu vurguladı. Hatay’ın bugüne kadar farklı din, mezhep ve ırktan insanlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Sorgeç, bu farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamın bugüne kadar devam ettiğini vurguladı. Antakya Medeniyetler Korosu’nun da kentin bu renkliliğini dünyaya yansıtmak amacıyla kurulduğunu belirten Sorgeç, koronun Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi büyük organizasyonlarda sahne aldığını hatırlattı.

‘LA CASA DA PAPEL’ SÜRPRİZİ

Takdimin ardından Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat ve koro üyeleri sahneye geldi. Konsere başlamadan önce koroyu tanıtan Özfırat, koronun Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Ermeni, Alevi, Sünni farklı kimlik, din ve mezheplere sahip üyelerden oluştuğunu söyledi. Konserde, ‘Shalom Aleyhem’, ‘Bülbül Kasidesi’, Kürtçe şarkı ‘Mindi Go Me’ ‘Sareri Hovin Mernen’ gibi farklı kültürlerin şarkıları seslendirildi. Koro, ‘Game of Thrones’ ve Netflix’in izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi ‘La Casa da Papel’in jenerik şarkılarını da yorumlayarak sürpriz yaptı. Yılmaz Özfırat şarkı aralarında, kardeşlik ve barış temalı anlattığı fıkralarla izleyenleri de güldürdü. Koro hem farklı dini içerikli şarkılar hem de farklı dillerde eserler seslendirdi. İkinci bölümde ise konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ve konsere destek veren Berlinli sponsorlara Antik Antakya Derneği onursal üyeliği takdim edildi.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/antakyadan-cok-kulturluluk-dersi-42167137