The Chosen’ın 3. Sezon Fragmanı 1 Numaraya Yükseldi￼￼

Kutsal Kitap’ı temel alan “The Chosen” dizisinin 3. sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanı, ilk 24 saatte yaklaşık 1 milyon kişi izlerken, YouTube’un trendler listesinde ise hızla 1 numaraya yükseldi.

Fragman, İsa Mesih’in Dağdaki Vaazı’nı işlemesi ve 5 bin kişiyi beslemesi de dahil olmak üzere yeni sezondan birçok sahneyi gösteriyor.

Yedi sezon olarak planlanan dizinin 3. sezonunun ilk iki bölümü, Aralık ayında The Chosen uygulamasına geçmeden önce 18 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek. Dizi uygulama üzerinden ücretsiz olarak da izlenebiliyor.

İsa Mesih ve havarilerinin hikayesini anlatan diziyi bugüne kadar yaklaşık 95 milyon kişi izledi.

Taday’ı canlandıran Giavani Cairo, Christian Headlines’a “Bu sezon riskler çok daha yüksek. Öğrenciler, İsa Mesih’i takip ederken daha önce karşılaşmadıkları birçok engelle karşı karşıya kalıyorlar ki, 3. Sezon’da gerçekten içine giriyoruz”diye belirtti.

The Chosen’ın orijinal içerik sorumlusu Katherine Warnock, “Noel özel bölümü bize sektörde bir yerimizin olduğunu gösterdi. Noel özel bölümünün bu kadar performans göstermesini beklemiyorduk” dedi.

The Chosen’ın web sitesine göre, 18 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sinemalarda olacak.

https://haber.sat7turk.com/the-chosenin-3-sezon-fragmani-1-numaraya-yukseldi/