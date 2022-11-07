İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Sultan Abdülmecid tuğralı vakfiye ele geçirildi￼

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, halı ve kilimden ahşap sandığa, bakır ibrikten çerçeveli hat levhalara kadar bin 638 obje ve tarihi eser ile çok sayıda parça ele geçirildi.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, halı ve kilimden ahşap sandığa, bakır ibrikten çerçeveli hat levhalara kadar bin 638 obje ve tarihi eser ile çok sayıda parça ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında, Osmanlı padişahlarından Sultan Albdülmecid’in tuğrası bulunan vakfiye de yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Fiziki ve teknik araştırmalar neticesinde Beşiktaş’ta işyeri olarak faaliyet yürüten bir adrese 4 Kasım’da operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda, 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğu anlaşılan 27 ayrı halı ve kilim, 13 ahşap sandık ve 18 sandık kapağı, 5 adet Hristiyan inancına göre ikonalar, bakır ibrik ve sürahi, metal tepsiler, onlarca madeni tabak, bardak, cezve, kandil, hamam tası ve çerçeveli hat levhalar ile 2 sedef kakma tabanca ve 1 adet Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiyenin de bulunduğu bin 638 eser ele geçirildi.

Vakıf ve tekke mühürlü eserler olmak üzere 656 eser ve obje olmak üzere toplam bin 638 tarihi eser ile CİTES Sözleşmesi çerçevesinde olduğu düşünülen 5 yabani hayvan derisine el konuldu. Ele geçirilen eserler emniyette sergilenirken, olayla bağlantılı 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler emniyette sergilenirken, yapılacak işlemlerin sonunda ilgili kurumlara teslim edileceği ifade edildi.

https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-sultan-abdulmecid-tugrali-vakfiye-ele-gecirildi-4009844/