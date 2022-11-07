HDP’li Garo Paylan’dan ‘Ermenistan ile ticaret’ çağrısı: Bu sınırı bir an önce açalım

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:59

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. Komisyonda söz alan Garo Paylan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Ermenistan sınırının neden hâlâ kapalı olduğunu sordu.

Sınırın bir an önce açılması için çağrı yapan Paylan, şunları söyledi:

“Bir fırsat penceresi var, barış için. Şimdi, bu önyargıları kaldırma zamanıdır. Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın ve Türkiye halklarının birlikte kazanacağı bir dinamik yaratmalıyız. Savaşta hep beraber kaybettik. Şimdi hep beraber kazanma zamanı.

Memleketin, komşularıyla tüm sınırları açık. Ancak Ermenistan’la 30 yıldır sınırlar kapalı. Bir mazeret vardı sınırların kapalı olması ile ilgili, 2 yıl önce bu mazeret de ortadan kalktı. 2 yıldır sınırlar hâlâ kapalı. Neden açılmıyor bu sınır? Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda bir irade de vardı.

“BU ÖNYARGILAR NASIL KALKACAK SAYIN BAKAN?”

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’daydım. Oradan buraya doğru, buradan oraya doğru önyargılar var. Birbirine yakın iki halk, bin yıldan fazla süre bir arada yaşamış, ticaret yapmış, kardeşçe yaşamış iki halktan bahsediyoruz. Bu önyargılar nasıl kalkacak Sayın Bakan? Biz, ticaretin ilk gerçekleştiği ve kurumsallaştığı topraklarda yaşıyoruz. Siz biliyorsunuz, bu önyargılar nasıl kalkar? İki ülke arasında gerilim varsa sınırlar açılır, ticaret başlar, insanlar birbirini tanır.

“SİZİ DE KAPILARI BİR AN ÖNCE AÇMAYA VE BU KONUDA SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUM”

Ermenistan 30 yıldır sınırları kapalı tutularak cezalandırıldı da peki doğu illerimiz cezalandırılmadı mı? Kars, Ardahan, Ağrı, Van… Trabzon, Rize limanları aktive edildi ya… Bunların çalışması için bu sınırları açmamız lazım. Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a ve Orta Asya’ya ulaşma ve Çin’e kadar olacak koridor hattını aktive etme, yeniden ticaretin merkezi olma şansımız var. Siz yüzünüzü batıya dönmüşsünüz ama biraz da doğuya dönmenizi talep ediyorum sizden. Mademki merkez bir ülke olacağız; bir gözü batıda, bir gözü doğuda olan bir ülke olacaksak bu anlamda Ermenistan’ın anahtar bir ülke olduğunu düşünüyorum. Sizi bu konuda sorumluluğa davet ediyorum.

Bu sınırı bir an önce açalım. Bir fırsat penceresi var, barış için. İktidardaki Paşinyan bir irade ortaya koymuş durumda barış için ama biz bu iradenin elini tutmazsak, barış talepleri karşılık bulmazsa bu meseleler akamete uğrar. 90’larda da bu fırsat vardı, akamete uğradı. 2008’de de bu fırsat vardı, siz de çok iyi biliyorsunuz, akamete uğradı. Şimdi de bir fırsat penceresi var. Şimdi zamanıdır diyorum. Şimdi, bu önyargıları kaldırma zamanıdır. Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın ve Türkiye halklarının birlikte kazanacağı bir dinamik yaratmalıyız. Savaşta hep beraber kaybettik. Azeriler de kaybetti, Ermeniler de kaybetti, hep beraber kaybettik. Şimdi, hep beraber kazanma zamanı. Bu açıdan hem Ermenistan’la hem Azerbaycan’la ilişkilerin normalleşmesi için ticaretin anahtar rolde olduğunu düşünüyorum. Sizi de kapıları bir an önce açmaya ve bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum.”

Cumhuriyet Gazetesi