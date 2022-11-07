Ermeni ürünleri Los Angelas’ta

Ermeni üreticiler, ürünlerini Los Angeles şehrinde satma fırsatına sahip olacaklar

Noel’den önce 10 ve 11 Aralık’ta Ermeni üreticiler, ürünlerini ABD’nin Los Angeles kentinde satma fırsatına sahip olacaklar.

Ermeni Bilgi Merkezi’nin bildirdiğine göre, “Buy Armenian” şirketi ve “Standing Our Families” vakfı, birlikte Glendale Civic Oditoryumu’nda iki gün boyunca tatil öncesi sergi – satışı düzenleyecek.

Tatil öncesi etkinliği amacı, Ermenistan ekonomisinin gelişmesine destek olmak, Ermeni şirketlerinin satış coğrafyalarını genişletmelerini sağlamak ve özellikle Ermeni şirketlerinin ABD pazarına girişini sağlamaktır.

Fuar satışına katılmak için sadece 80 firma stant kiralama imkânına sahip olacak.

Platform (https://buyarmenian.com), Los Angeles’ta Ermeni ürünlerini tanıtmakta ve satmaktadır.

“Buy Armenian” platformu, 44 günlük savaştan sonra, Lilit ve Nshan Odabashian’ın, bu adı taşıyan sosyal sayfayı oluşturmasıyla başlatıldı.

Hızla binlerce izleyici topladı ve büyük bir beğeni alarak, kuruculara Ermenistan üretimi çeşitli ürünlerin satın alınabildiği “Buy Armenian” adlı tek bir platform oluşturma konusunda ilham verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu