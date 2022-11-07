Ermeni sporcular Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası’nda 17 madalya kazandı

4-5 Kasım tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen 35. Kyokushin Karate KWF Avrupa Şampiyonası’nda Spartak Gasparyan liderliğindeki Ermenistan temsilcileri 19 sporcu ile 17 madalya kazandı.

Yarışmanın ilk gününde Ermenistan temsilcileri 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Yarışmanın ikinci gününde genç ve büyüklerin katıldığı yarışmada Ermeni karateciler 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/07/Ermeni-Kyokushin-Karate-Avrupa/239433