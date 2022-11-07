Ermeni cimnastikçi Artur Davtyan, Dünya Şampiyonu oldu

Olimpiyat Oyunlarının bronz madalyasına sahip olan Ermenistan cimnastik takımının üyesi Artur Davtyan, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Sırıkla atlama finalistleri, İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda yarışmaya girdi.

Ermeni Milli Takımı üyesi, Avrupa şampiyonu, Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan Artur Davtyan, 15.000 puan alarak Dünya Şampiyonu oldu.

Dün Ermenistan Milli Takımı üyesi olan Harutyun Merdinyan, kulplu beygirde üçüncü sırayı alarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci kez bronz madalya elde etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/07/Ermeni-cimnastikçi-Davtyan-Dünya-Şampiyonu/239425