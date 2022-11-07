Baş ağrısı, İran

Azerbaycan’da, yabancı güçlerin kışkırtmasıyla patlayabilecek yeni bir çatışmayla karşı karşıya olduklarının çok iyi farkındalar

Türkolog-Kürdolog Karen Hovhannisyan, Facebook sayfasında, İran’ın bugün Azerbaycan ve Türkiye için büyük bir baş ağrısı haline geldiğini yazdı.

“On yıl önce Azerbaycan için baş ağrısıydık, Türkiye için ise Kürtler, şimdi İran faktörü ön plana çıktı.

Türkiye ve Azerbaycan, bu bölgedeki konumlarının güçlendirilmesinin, İran tarafından engellendiğinin artık farkındadır.

Bu yeni bir şey değil, sadece olaylardaki değişiklikler, İran’ın pozisyonunu daha sertleştirdi.

Azerbaycan, yabancı güçlerin kışkırtması veya yönlendirmesiyle patlayabilecek yeni bir çatışmayla karşı karşıya olduğunun çok iyi farkındadır.

Türkiye hükümeti, Azerbaycan’ı, İran’la sert bir ilişkiye girmekten alıkoyuyor, çünkü Türkiye oldukça gerçekçi ve Azerbaycan’ın diktatörünün benzer bir adım atması durumunda, bölgenin ne hale geleceğini çok iyi biliyor.

Zaferin defnelerini kendisine atfetmeye meyilli olan Aliyev, 44 günlük savaşta Azerbaycan tarafının elde ettiği başarıların kendi şahsı, hatta Azerbaycan olarak anılan suni oluşum ile ilgisi olmadığının farkında bile değil”,- diye yazmaktadır Hovhannisyan.

Ermenistan Kamu Radyosu